Com afirmava Groucho Marx a la famosa escena de la locomotora quan els germans humoristes s’aventuraven pel salvatge Oest americà, “més fusta, que és la guerra!”. Així es pot descriure el caire que està agafant el procés judicial per al trasllat forçós de les pintures murals de Sixena que el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) fa més de 70 anys que custodia i conserva. En aquesta ocasió, torna a ser el govern de l’Aragó el protagonista. La seva vicepresidenta i consellera de la Presidència, Mar Vaquero, ha assegurat aquest matí que el MNAC torna a posar nous “obstacles” per al compliment de la sentència que ordena el retorn de les pintures murals de Sixena.
En roda de premsa, Vaquero ha informat d’una nova iniciativa processal. En detall, l’executiu aragonès ha presentat al Jutjat de Primera Instància número 2 d’Osca les al·legacions a l’Informe d’avaluació de riscos sobre les pintures murals presentat pel MNAC, que destapa el desinterès de l’executiu de Jorge Azcón. En la mateixa línia han presentat una valoració pròpia de l’informe d’avaluació de riscos del MNAC i un segon document que aporta informació sobre el Monestir de Sixena, les zones de reserva on arribaran les obres i les condicions. Una informació que el MNAC fa més d’un any que espera i així ho va denunciar al jutjat.
Asseguren que demostraran la seva “bona fe processal”
“El que busca el MNAC amb el seu informe d’avaluació de riscos és suspendre un termini d’execució que és ferm, i per això plantegen un recurs indirecte a la providència de la jutgessa i mostren una mala fe processal evident”, apunten des del govern aragonès. En canvi, asseguren que, l’Aragó “demostrarà una vegada més la bona fe processal”, perquè facilitarà l’accés al monestir per part dels tècnics designats pel MNAC i els oferirà informació sobre la zona de recepció del conjunt de les pintures murals i la seva arribada al monestir. Els serveis jurídics aragonesos insisteixen a la jutgessa que “el museu està intentant modificar aquest calendari, allargant-lo i, fins i tot, intentant evitar el compliment de la sentència”.
Per altra banda, remarquen que el govern d’Aragó no ha mostrat inconvenients que es faci una avaluació de riscos per part d’entitats com l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE) o el Centre Internacional d’Estudis per a la Conservació i la Restauració dels Béns Culturals (ICCROM) sempre que això “no comporti una suspensió o una ampliació del termini acordat judicialment per al retorn de les obres”.