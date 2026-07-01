Faceta nova en el cas de Sixena. El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) ha presentat un escrit d’al·legacions al Jutjat d’Osca amb què demana aturar el cronograma de l’execució de la sentència. Tot plegat a la vista de l’informe que la mateixa institució ha lliurat a la jutgessa on es posa negre sobre blanc el risc “crític” de trasllat tant a curt termini com a llarg termini així com la manca de col·laboració de les institucions aragoneses per completar el pla de riscos presentats. De fet, el MNAC assegura que no pot passar a la següent fase del trasllat perquè la informació és “incomplerta” sobre on aniran dipositats o exposats els murals.
En l’escrit, al que ha tingut accés El Món, el MNAC demana a la jutgessa que requereixi a l’Institut del Patrimoni Cultural Espanyol (IPCE) i/o al Centre Internacional d’Estudis per a la Conservació i la Restauració dels Béns Culturals (ICCROM) per a la revisió i la validació de l’Informe d’Avaluació de Riscos del MNAC presentat al jutjat on alerta de la destrucció de les pintures. Dues institucions que fins ara s’han posat de perfil. Els serveis jurídic del MNAC no s’estan de mostrar la seva “perplexitat” per les decisions de les administracions aragoneses que semblen no voler avançar en l’execució i mostren un desinterès palpable en els documents que alerten dels perills del trasllat per la supervivència de les pintures.
Un escrit duríssim dels advocats del Museu
L’escrit dels serveis jurídics del MNAC és especialment dur amb la part contrària en el benentès que han ignorat el dens informe de 63 pàgines, i al que ha tingut accés El Món, redefinint els perills i els riscos del trasllat. En aquest sentit, alerten que mai no han fet cas a les peticions del MNAC per tal que els informessin del lloc on serien exposats els murals i en quines condicions. Una condició si ne qua non per procedir al trasllat. Per això, el Museu es nega a continuar i demana aturar el cronograma així com demanar que els tècnics del ministeri de Cultura facin la feina i avaluïn l’informe presentat pel MNAC.
“El que porta MNAC a la més absoluta perplexitat”, assegura el text, és que les administracions aragoneses exigeix poder posar la documentació tècnica sobre el trasllat elaborada pel MNAC en mans dels tècnics de l’Aragó. “Un fet que”, a criteri del lletrat, “es dedueix perquè gairebé set mesos després” que el MNAC la presentés, “sembla que aquesta important documentació tècnica presentada pel MNAC no ha estat consultada encara per l’executant”. “És realment estrany que, sense conèixer aquesta documentació tècnica del MNAC, l’executant Comunitat Autònoma d’Aragó hagi pogut formar-se una opinió tècnica –i prendre les conseqüències decisions processals– sobre els múltiples i complexos aspectes tècnics de la present execució”, ataquen els serveis jurídics del MNAC.
Impossible continuar
En l’escrit, el MNAC manifesta “la seva impossibilitat de continuar avançant en les fases de compliment següents del cronograma fins que l’Informe d’Avaluació de Regs estigui complet”. És a dir, fins que el Govern d’Aragó no hi digui la seva i aporti la informació que falta. En cas contrari, el MNAC “no pot licitar l’encàrrec per a l’elaboració del projecte tècnic pel compliment de la sentència condemnatòria mitjançant el trasllat de les pintures murals de la sala 16 del MNAC a la sala capitular del Monestir de Vilanova de Sixena si l’informe no és complert”.
“Aquest projecte ha de comprendre necessàriament elements, dades i informacions que el MNAC desconeix en aquest moment”, remarca la instittució. “Si el Tribunal desitja -i cal entendre que és el que desitja-“, sopesa irònicament, ” que el compliment de la sentència es faci d’acord amb els estàndards internacionals més alts i les millors pràctiques observades en la matèria per les institucions museístiques més significatives, haurà d’exercitar la seva funció de direcció del present procediment d’execució de títols judicials requerint a l’executant Comunitat Autònoma d’Aragó per tal que proporcioni les informacions”. Si el jutjat se’n desentèn, no es pot continuar la licitació del trasllat.
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