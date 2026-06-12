La titular del Jutjat d’Instància número 2 d’Osca n’ha tingut prou amb tres pàgines per tombar el recurs del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) que reclamava aturar el trasllat fins que no es valoressin els estudis tècnics que indicaven el risc de pèrdua dels murals de Sixena. En la resolució, a la que ha tingut accés El Món, la jutgessa considera que no hi ha cap vulneració a la tutela judicial efectiva de la institució i considera vàlid el termini de 56 setmanes imposat en la resolució del passat 9 d’abril.
Per altra banda, en una altra resolució també para els peus a l’ajuntament de Sixena que reclamava reduir el termini i anar per feina amb el trasllat. D’aquesta manera la magistrada Rocio Pilar Vargas manté el calendari establert i recorda que la viabilitat del desmuntatge, trasllat i reinstal·lació de les pintures ja va ser analitzada durant el procediment judicial ratificat pel Tribunal Suprem. De fet, recorda al MNAC que “no és admissible que es pretengui reobrir el debat declaratiu” en la fase d’execució de la sentència i avisa que cal executar al marge de la suposada coordinació de les parts en el procés. Contra aquesta interlocutòria ja no hi ha possibilitat de recurs.
No s’ha vulnerat cap dret
Per altra banda, la magistrada argumenta que no s’ha vulnerat el dret a la tutela judicial efectiva ni del dret de defensa. Una postura que sostenia la defensa del MNAC. Entèn que s’han protegit els drets i que s’ha complert amb els passos processals oportuns. La magistrada descarta que la falta de constitució d’una comissió d’experts o l’absència d’un cronograma definitiu per part de l’Ajuntament de Vilanova de Sixena puguin paralitzar l’execució. Segons la interlocutòria, són elements que no poden convertir-se en requisits previs que impedeixin complir una sentència que ja fa més d’un any es va dictar.
Aragó no ha fallat en la seva conducta habitual de glossar les decisions judicials sobre Sixena aportant el valor polític. Així, després de conèixer la decisió, la vicepresidenta i consellera de Cultura de l’Aragó, Mar Vaquero, ha acusat el MNAC d’intentar “dilatar” el compliment de la sentència. En unes declaracions als mitjans, Vaquero ha reclamat que el museu treballi perquè les pintures tornin a Sixena dins del termini establert i perquè “es facin efectius els drets que la justícia ha reconegut a l’Aragó”.