La titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Huesca ha necesitado solo tres páginas para rechazar el recurso del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) que exigía detener el traslado hasta que no se valoraran los estudios técnicos que indicaban el riesgo de pérdida de los murales de Sixena. En la resolución, a la que ha tenido acceso El Món, la jueza considera que no hay ninguna vulneración a la tutela judicial efectiva de la institución y considera válido el plazo de 56 semanas impuesto en la resolución del pasado 9 de abril.

Por otro lado, en otra resolución también frena al ayuntamiento de Sixena que reclamaba reducir el plazo y acelerar el traslado. De esta manera, la magistrada Rocio Pilar Vargas mantiene el calendario establecido y recuerda que la viabilidad del desmantelamiento, traslado e instalación de las pinturas ya fue analizada durante el procedimiento judicial ratificado por el Tribunal Supremo. De hecho, recuerda al MNAC que «no es admisible que se pretenda reabrir el debate declarativo» en la fase de ejecución de la sentencia y avisa que es necesario ejecutar al margen de la supuesta coordinación de las partes en el proceso. Contra esta resolución ya no hay posibilidad de recurso.

Parte dispositiva de la resolución de Sixena/QS

No se ha vulnerado ningún derecho

Por otro lado, la magistrada argumenta que no se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva ni el derecho de defensa. Una postura que sostenía la defensa del MNAC. Entiende que se han protegido los derechos y que se ha cumplido con los pasos procesales oportunos. La magistrada descarta que la falta de constitución de una comisión de expertos o la ausencia de un cronograma definitivo por parte del Ayuntamiento de Vilanova de Sixena puedan paralizar la ejecución. Según la resolución, son elementos que no pueden convertirse en requisitos previos que impidan cumplir una sentencia que ya hace más de un año se dictó.

Aragón no ha fallado en su conducta habitual de glosar las decisiones judiciales sobre Sixena aportando el valor político. Así, tras conocer la decisión, la vicepresidenta y consejera de Cultura de Aragón, Mar Vaquero, ha acusado al MNAC de intentar «dilatar» el cumplimiento de la sentencia. En unas declaraciones a los medios, Vaquero ha reclamado que el museo trabaje para que las pinturas vuelvan a Sixena dentro del plazo establecido y para que «se hagan efectivos los derechos que la justicia ha reconocido a Aragón».