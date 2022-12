La Fiscalia vol que el TC aparti els magistrats afectats per la reforma

La Fiscalia de l’Estat espera que el Tribunal Constitucional (TC) permeti la votació al Senat sobre la reforma judicial que afecta la renovació del mateix TC, però els ha demanat que, abans, aparti del ple extraordinari d’aquest dimecres els dos magistrats que es veuen directament afectats per aquesta modificació legal, Pedro José González-Trevijano, president del TC, i Antonio Narváez.

Com explica Europa Press, les recusacions del PSOE i Unides Podem contra els dos magistrats ja van arribar en el primer ple extraordinari del TC, però en aquell moment es va considerar que no era el moment processal oportú i no van abordar-les. Ara, però, si González-Trevijano i Narváez queden fora d’aquesta decisió, l‘equilibri de forces al TC canviaria a favor del sector progressista, que vol que el Senat pugui votar, que assoliria la majoria.

El Tribunal Constitucional (TC) està reunit en un ple urgent / ACN

Podem ha tornat a recusar a González-Trevijano i Narváez aquest dimecres perquè assegura que existeix un “interès directe” perquè les esmenes no s’aprovin, ja que si prosperen, tots dos serien substituïts de manera immediata pels dos candidats designats pel govern espanyol per al Constitucional, que són l’exministre de Justícia Juan Carlos Campo i l’exalta càrrec de Moncloa Laura Díez. Aquesta vegada, la formació morada ha demanat expressament al TC que abordi les recusacions abans d’endinsar-se en el recurs del Senat i que deixi fora del debat sobre la seva pròpia substitució als dos magistrats. Una petició que també ha fet el Ministeri Públic, segons han confirmat fonts fiscals a Europa Press.

En marxa el ple extraordinari del TC

Cap a les set de la tarda ha començat el ple urgent que ha convocat aquest matí el president del Constitucional per aquest dimecres a la tarda pel recurs de súplica que el Senat ha presentat en contra de la decisió del tribunal de paralitzar la tramitació parlamentària a la cambra alta de les dues esmenes que permetrien renovar la cort de garanties.