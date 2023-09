La fiscalia del Suprem va per feina i demana jutjar Ponsatí

La fiscalia del Tribunal Suprem no està per romanços i vol anar per feina. En un escrit registrat aquest dimecres, els quatre fiscals del Sala del Tribunal Suprem han demanat al jutge instructor del cas del Procés, Pablo Llarena, que clogui el sumari i obri el judici oral contra la consellera d’Educació a l’exili i eurodiputada de Lliures per Europa, Clara Ponsatí, per desobediència. Una petició que es formula després que el mateix Llarena, el passat 21 de setembre, va demanar a les parts el parer sobre la continuïtat del procés a la vista que s’havia practicat tota la prova.

De fet, era un escrit que la defensa de Ponsatí esperava més aviat que tard, perquè el magistrat instructor ja tenia tota la prova practicada i ja havia pogut concloure la diligència de lliurar-li la citació per prendre-li declaració i, posteriorment, que la jutgessa de Guàrdia de Barcelona complís amb el tràmit. La facilitat del cas rau en el fet que el delicte de desobediència no comporta presó i, per tant, es podria celebrar sense la presència de l’acusada.

Els fiscals Javier Zaragoza i Fidel Cardenal

La reforma del Codi Penal, a favor

Ponsatí ha estat beneficiada de la reforma del Codi Penal que va derogar el delicte de sedició a finals de desembre. El jutge instructor va considerar, en una interlocutòria del passat 12 de gener, que no se li podia imputar aquest delicte, però va mantenir el de desobediència. Ponsatí no estava investigada per malversació. Amb aquesta decisió s’obria pas a la tornada de Ponsatí sense el risc que fos engarjolada pel poder judicial espanyol.

Ara bé, la consellera tampoc ho ha posat fàcil ja que ha estat detinguda pels Mossos d’Esquadra per tal de complir amb les exigències de personació de Llarena. “No canviaré la meva agenda per un fanàtic”, va afirmar la consellera que ha decidit no fer cas de les obligacions processals. Però un cop enllestits tots els tràmits, la fiscalia demana a Llarena que aprovi una interlocutòria de conclusió del sumari i obri ja judici contra Ponsatí per un delicte greu de desobediència de l’article 410.1 del Codi Penal per la seva participació en l’organització del referèndum del Primer d’Octubre.