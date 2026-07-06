Un dels grans referents de l’humor català va ser Eugenio. De fet, va ser un dels promotors dels micromonòlegs que després la viralitat de les xarxes ha posat de moda. Eren una mena de contes que formen una constel·lació que a través de l’humor, caricaturitza situacions quotidianes. Un dels més famosos és el de l’eclipsi de sol, on un general ordena que la tropa el pugui observar a la caserna. L’ordre va passant d’oficials a suboficials i d’aquests a la tropa, desvirtuant-se a cada pas i fent perdre el sentit al missatge, que acaba amb una ordre als soldats tan absurda com ara: “Demà si plou, el sol eclipsarà el coronel al gimnàs. Llàstima que això no passi cada dia”.
Si fa o no fa, això és el que hauria passat per portar a judici als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon –que en el moment dels fets era secretari de Salut Pública i director de l’ICS– i la resta de la cúpula del departament durant la pandèmia per la gestió de la vacunació a la Guàrdia Civil i del Cos Nacional de Policia. Els acusen de discriminació per haver vacunat amb més celeritat els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i les policies locals que no pas els agents de les policies espanyoles. Una de les peces principals de l’acusació són uns whatsapps que una de les principals assessores de la consellera Vergés, Judit Viñals, va enviar a la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas: “La consellera demana parar Guàrdia Civil i Policia Nacional”; “Carmen, parlat amb HC i SC, no veuen ni GC ni PN totes les edats, veuen per franja de 60 a 65” i “Altre cop la consellera em demana parar Guàrdia Civil i Policia Nacional, no podem argumentar-ho, ho hauríem de parar”.
Però les set testificals celebrades aquest matí a la secció 6 de l’Audiència de Barcelona han fet recordar el conte d’Eugenio, perquè el missatge s’anava desvirtuant a mesura que el rebien els membres de l’elit del Departament de Salut durant l’estratègia de vacunació. Ras i curt, ha estat la mateixa Viñals que ha donat les explicacions pertinents, i convincents, amb cara d’atenció del president del tribunal, José del Amo, a qui no se li escapa cap detall i és molt conscient que l’acusació d’aquest judici és més fluixa que la mandíbula superior i que hi ha més política que no pas dret.
Gir de guió
Viñals, amb una naturalitat molt còmoda, ha escatit el sentit dels whatsapps i els ha contextualitzat. De fet, els ha donat absolutament la volta tenint present les acusacions populars, i el testimoni de Cabezas, que si bé ha llevat importància als missatges per la “pressa” del moment també ha recordat que “són els que són”. Una manera de mantenir la seva declaració en instrucció que li va estalviar la imputació. La solidaritat de la pandèmia s’ha trobat a faltar en aquest judici. En tot cas, Viñals ha defensat que el seu missatge va ser posterior a la reunió del Consell Interterritorial de Salut del 22 de març. Un conclave que tenia la màxima autoritat en la gestió de la pandèmia i on es va decidir canviar l’estratègia de vacunació.
En concret, el nou criteri havia de ser prioritzar les persones a la franja d’edat entre 60 anys i 65. Així mateix, ha aclarit que el whatsapp sobre “parar” no feia referència a la totalitat dels agents, “sinó als joves”. És a dir, els de menys 60 anys haurien de posar-se a la cua, que de tota manera mai van deixar de vacunar-se si hi havia prou dosis. El Consell va ordenar vacunar pel “criteri d’edat” amb la priorització dels ciutadans entre 60 i 65 anys, dels quals a Catalunya n’hi havia 500.000 persones i s’identificaven amb els que tenien més risc.
Viñals ha raonat que els whatsapps esmentaven els policies espanyols i els guàrdies civils perquè tenien un protocol de vacunació diferent de la resta de cossos. Tenien uns llistats i uns censos diferents i es vacunaven en els seus centres de treball, a diferència dels altres cossos essencials, que es vacunaven en macrocentres muntats per Salut, com la resta de la població. Amb el canvi de protocol, el sistema per vacunar els efectius d’aquests dos cossos quedava “obsolet” i calia replantejar-lo. Sobre el missatge “no podrem argumentar-ho”, Viñals ha remarcat que, seguint la nova ordre del Consell Interterritorial, haurien tingut molt complicat justificar “continuar vacunant els joves [menors de 60 anys]”, ja que això hauria anat contra la resta de grups essencials, als quals també s’havia aplicat aquesta nova regla”. En síntesi, Viñals ha deixat clar que la consellera Vergés no va aturar la vacunació –ni va manar fer-ho– per als policies espanyols.
Mal interpretat
D’aquesta manera, s’ha desvirtuat el contingut incriminatori dels whatsapps que, en el seu moment, va comportar una trucada entre Argimon i Cabezas, que van considerar necessari que el missatge s’especifiqués des de l’alta jerarquia del departament perquè es podia malinterpretar. De fet, des que l’ordre baixava del Consell Interterritorials a la Subdirecció, es va desvirtuar la veritable intenció del nou protocol de vacunació, deixant marge per tal que els cossos i forces de seguretat de l’Estat poguessin sospitar aquesta discriminació. Dit i fet, el secretari general de Salut, Marc Ramentol, va enviar un mail detallant que s’havia de prioritzar la vacunació entre els ciutadans de 60 i 65 anys, també amb els col·lectius essencials. Un mail que referma les explicacions de Viñals, perquè Ramentol aclaria que calia vacunar de manera prioritària els ciutadans entre 60 i 65 anys, independentment de la seva feina, també dels cossos essencials, sense deixar-los fora. L’eclipsi dels missatges avui ha quedat aclarit.