El cas Montoro continua enmig d’un veritable Vietnam processal que topa amb la resistència del titular del Jutjat d’Instrucció 2 de Tarragona, Rubén Rus. El despatx Equipo Económico, un dels principals acusats, ha presentat un recurs d’apel·lació davant l’Audiència de Tarragona en resposta a la negativa del magistrat d’enviar la causa als jutjats de Madrid, signada el passat mes d’abril.
Segons detalla Europa Press, Equipo Económico considera que el jutge és “incompetent” per instruir la causa. De fet, aquesta assessoria també s’afegia a la petició de diverses defenses per traslladar la causa. L’argument principal d’Equipo Económico és que no hi ha cap fet al sumari que s’hagi registrat a la demarcació judicial tarragonina.
El jutge investiga, des de fa set anys, si des del Ministeri d’Hisenda, quan era en mans de Cristóbal Montoro, es van impulsar lleis i reformes legals per tal de beneficiar empreses de gasos industrials que eren clients d’Equipo Ecónomico, despatx fundat per l’exministre –tot i que oficialment se’n va desvincular l’any 2008– i el seu germà.
“Només primers indicis”
Atès el recurs, el jutge manté la seva competència perquè a Tarragona és on “apareixen els primers indicis del cas a Tarragona”. Un fet que Equipo Económico, creu que no n’hi ha prou. “Els pagaments efectuats des de Tarragona constitueixen, en el millor dels casos, actes preparatoris o instrumentals”, apunta el recurs. Per altra banda, critica la resolució del jutge amb què insisteix a mantenir la causa perquè la “comissió efectiva” dels delictes pels quals s’instrueix la causa com suborn, influència o inducció cap a autoritats o funcionaris.
La defensa de l’empresa interpreta que “intentar, malgrat això, establir el lloc de comissió a Tarragona equival a confondre el context de l’origen dels fons amb el de l’execució de la conducta delictiva, traslladant artificialment la jurisdicció territorial i contradient la descripció dels fets proporcionada per la mateixa resolució”. “Si s’al·lega que la influència o la interacció amb les autoritats va ser directament des de les mateixes empreses amb seu a Tarragona, llavors no quedaria clar quin hauria estat el paper real d’Equipo Económico en la presumpta comissió del delicte”, argumenta el recurs.
En la mateixa línia, el recurs incideix que els correus electrònics descoberts durant l’escorcoll a les oficines de Messer -una de les principals empreses investigades-, amb seu a Tarragona, “són insuficients” per “determinar quin tribunal té la jurisdicció territorial sobre la investigació”. La defensa de la consultora remarca que hi ha una “contradicció difícil de conciliar pel que fa a la determinació del lloc on es van cometre els delictes”. D’aquesta manera destaca que el jutge remarca que els delictes es “cometen des de Tarragona perquè simplement és on es troba la seu de Messer” i seria des d’aquesta seu on es cometrien els delictes de suborn i influència a funcionaris o autoritats públiques.