Novetats en la instrucció del cas Montoro. El jutjat d’Instància número 2 de Tarragona, que investiga la pressumpta actuació de l’exministre d’Hisenda del PP Cristóbal Montoro i el seu equip per aprofitar-se del seu càrrec per aprovar diverses lleis que beneficiaven empreses gasístiques, amplia el marge d’actuació. Segons ha avançat la Cadena Ser, l’Agència Tributària ha registrat un altre informe -que ha lliurat a la Fiscalia Anticorrupció, personada en la instrucció, després de la petició d’ampliació termini d’investigació del sumari- en el qual s’apunta Equipo Económico, l’assessoria muntada per l’exministre d’Hisenda de Mariano Rajoy, va rebre ingressos de 35,5 milions d’euros entre el 2008 i el 2013.
Una xifra que, per als investigadors d’Hisenda, convida a investigar altres clients del despatx i no només les gasistes amb les quals es va destapar el cas. De fet, els analistes de l’Agència Tributària consideren “rellevant” que aquesta quantitat es va abonar a través de 2.100 operacions, entre les quals s’hi compten tant les gasistes com empreses que la investigació policial anterior va incloure en els seus informes. “Cal identificar els pagadors fins ara desconeguts”, recomana la Hisenda espanyola. Segons detalla la informació publicada, Hisenda ha “localitzat més de 150 xecs d’origen desconegut per import de més de dos milions d’euros” i dues transferències de 10.000 euros dels comptes del despatx de Montoro als comptes de la seva dona. També han detectat 120 abonaments en comptes bancaris per un import total de 4 milions d’euros i 180 càrrecs per import de 600.000 euros amagats en el concepte “d’operacions a l’estranger”.
Peatges per arribar a les autoritats
Així mateix, l’informe apunta que els pagaments de les empreses de gas, les primeres investigades, coincideixen amb els punts forts de la tramitació legislativa de la reforma sobre l’impost especial de l’electricitat i de les activitats econòmiques. En aquest sentit, fan constar que després d’una reunió amb Montoro dels gasistes es va portar al Consell de Ministres el projecte de la rebaixa de l’impost de l’electricitat. Els diners després es transferien a comptes de l’exministre, socis o persones del seu entorn. En el mateix informe, i segons informa El Periódico, Hisenda també constata que ha localitzat caixes de seguretat i inversions de les quals se’n desconeix qui ha estat l’últim beneficiari. Un fet que no permet a la hisenda espanyola “analitzar la seva traçabilitat”.