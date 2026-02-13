Novedades en la instrucción del caso Montoro. El juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, que investiga la presunta actuación del exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro y su equipo por aprovecharse de su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban empresas gasísticas, amplía el margen de actuación. Según ha informado la Cadena Ser, la Agencia Tributaria ha registrado otro informe -que ha entregado a la Fiscalía Anticorrupción, personada en la instrucción, después de la petición de ampliación del plazo de investigación del sumario- en el cual se señala a Equipo Económico, la asesoría montada por el exministro de Hacienda de Mariano Rajoy, que recibió ingresos de 35,5 millones de euros entre 2008 y 2013.

Una cifra que, para los investigadores de Hacienda, invita a investigar otros clientes del despacho y no solo las gasistas con las que se destapó el caso. De hecho, los analistas de la Agencia Tributaria consideran «relevante» que esta cantidad se abonó a través de 2.100 operaciones, entre las cuales se cuentan tanto las gasistas como empresas que la investigación policial anterior incluyó en sus informes. «Es necesario identificar a los pagadores hasta ahora desconocidos», recomienda la Hacienda española. Según detalla la información publicada, Hacienda ha «localizado más de 150 cheques de origen desconocido por importe de más de dos millones de euros» y dos transferencias de 10.000 euros de las cuentas del despacho de Montoro a las cuentas de su esposa. También han detectado 120 abonos en cuentas bancarias por un importe total de 4 millones de euros y 180 cargos por importe de 600.000 euros ocultos bajo el concepto «de operaciones en el extranjero».

Peajes para llegar a las autoridades

Asimismo, el informe apunta que los pagos de las empresas de gas, las primeras investigadas, coinciden con los puntos fuertes de la tramitación legislativa de la reforma sobre el impuesto especial de la electricidad y de las actividades económicas. En este sentido, hacen constar que tras una reunión con Montoro de los gasistas se llevó al Consejo de Ministros el proyecto de la rebaja del impuesto de la electricidad. El dinero después se transfería a cuentas del exministro, socios o personas de su entorno. En el mismo informe, y según informa El Periódico, Hacienda también constata que ha localizado cajas de seguridad e inversiones de las cuales se desconoce quién ha sido el último beneficiario. Un hecho que no permite a la hacienda española «analizar su trazabilidad».