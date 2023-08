Divisió al TC per la “inusual” maniobra de tombar el recurs de Puigdemont

La decisió de la Sala de Vacances del Tribunal Constitucional (TC) de rebutjar l’admissió a tràmit del recurs de Carles Puigdemont i Toni Comín portarà cua. És la primera vegada que el TC tomba un recurs d‘empara sobre el Procés abans de discutir-lo al ple i la maniobra del bloc conservador, que té majoria a la Sala de Vacances, no ha agradat als seus companys. La magistrada progressista María Luisa Balaguer considera que la “inusual” decisió “pot generar estranyesa” i ha qüestionat l’actitud dels magistrats de guàrdia.

En una entrevista a la Cadena Ser, Balaguer ha recordat que la Sala de Vacances del TC no resol “pràcticament res” durant l’agost i, encara menys, qüestions “d’aquesta transcendència”. A més, els magistrats conservadors Concepción Espejel i César Tolosa s’han saltat pel seu compte la norma no escrita al TC que estipula que tots els temes vinculats al Procés es resolen al ple. La magistrada creu que el “més raonable” hauria estat continuar amb una manera de procedir que es va implantar abans que el sector conservador perdés la majoria del ple.

Els quatre nou magistrats del Tribunal Constitucional: María Luisa Segoviano, César Tolosa, Juan Carlos Campo i Laura Díez | ACN (Pool EFE / Ballesteros)

Carles Puigdemont i Toni Comín van presentar a finals de juliol un recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional per reclamar l’anul·lació de les ordres nacionals de detenció que pesen sobre ells. Els eurodiputats de Junts, exiliats a Bèlgica, al·legaven que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, havia vulnerat drets fonamentals quan va emetre noves ordres de detenció per desobediència i malversació agreujada després de la derogació del delicte de sedició. La Sala Vacances considera que no hi ha hagut cap vulneració, però la Fiscalia del TC tampoc veu cap “urgència” que justifiqui la celeritat de la decisió i presentarà un recurs que probablement tornarà la decisió al ple del tribunal.

Rapidesa “innecessària” per resoldre el recurs

Balaguer ha evitat valorar si la decisió té un rerefons polític i ha volgut donar el benefici del dubte als seus companys, que han estat nomenats recentment. “És veritat que són magistrats nous i no sé si coneixen l’històric del TC en relació amb els conflictes territorials de la naturalesa i gravetat d’aquest afer”, ha dit. La tercera magistrada de la Sala Vacances, la també progressista Laura Díez, va emetre un vot particular qüestionant la decisió dels seus companys en considerar “precipitada” i “innecessària” la rapidesa amb la qual s’ha descartat el recurs.

“No concorre cap circumstància d’especial urgència en relació amb l’eventual concessió o denegació de mesures cautelars que justifiqui l’actuació d’aquesta Sala”, lamentava Díez en el seu vot particular. “Per això, no comparteixo la urgència per decidir sobre un assumpte que hauria pogut tramitar-se després de la pausa estival seguint el sistema ordinari de repartiment i resolució dels assumptes en el Tribunal Constitucional”.