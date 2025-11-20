Torra renega de l’amnistia facilitada pel TC: “Ni l’he demanada, ni la vull”

Els recursos per la inaplicació de la llei d’amnistia comencen a donar els seus fruits. Aquest dijous hem conegut que el Tribunal Constitucional ha desestimat les tres qüestions d’inconstitucionalitat promogudes per la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que afectaven l’expresident Quim Torra, l’exconseller Bernat Solé i l’exdiputat de la CUP, Pau Juvillà, totes tres presentades per desobediència. Amb aquest veredicte, el TC indica al TSJC que ha d’aplicar l’amnistia perquè la Constitució empara la mesura i no col·lideix amb cap dret dels al·legats pels magistrats.
Tanmateix, alguns dels afectats ja han manifestat que no volen aquesta amnistia que els facilita l’alta cambra espanyola. És el cas de Torra, que en un breu, però contundent missatge compartit a través de les xarxes socials renega d’aquest posicionament, fixant la mirada en les al·legacions que tenen en marxa a instàncies europees. “Ni l’he demanada, ni la vull. Vaig desobeir una ordre injusta i il·legal. L’únic a què aspiro és a guanyar les demandes que he presentat al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH)”, assegura l’expresident de la Generalitat en referència a l’amnistia en la publicació.
Ni l’he demanada, ni la vull. Vaig desobeir una ordre injusta i il·legal. L’únic a que aspiro és a guanyar les demandes que he presentat al TEDH. https://t.co/24B8wXiI2I— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) November 20, 2025
El fons del veredicte adoptat pel TC
Amb aquesta resolució, el TC també desestima les queixes basades en la vulneració dels principis de seguretat jurídica i d’interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics (art. 9.3 CE) i en la infracció dels principis de separació de poders (117.3 i 118 CE). De fet, el tribunal es mostra d’acord amb els recursos plantejats per defenses i, sobretot, pel ministeri fiscal. Per tant, validen l’aplicació de l’amnistia pels delictes de desobediència.