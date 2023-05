La Societat d’Estudis Militars (SEM), el think tank de defensa català, torna a celebrar una de les activitats més exitoses del seu programa anual, l’Escola d’Estiu. De fet, ja arriba a la seva quarta edició, malgrat el control parlamentari del PSC-Units per Avançar i de la pressió mediàtica de mitjans espanyolistes dels darrers anys. Enguany, i a la vista de l’èxit de convocatòries anteriors, l’escola tindrà dues edicions: una, el primer cap de setmana de juliol i serà al Baix Penedès; i una altra, en un cap de setembre encara per determinar.

La convocatòria arriba tot just setmanes després que la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, a preguntes del diputat no adscrit i díscol de Vox Antonio Gallego, certifiqués per escrit al Parlament que la SEM no rep ni un euro públic ni consta com a creditor en cap de les bases de l’administració pública catalana. De fet, l’entitat privada sempre es vanta de ser autònoma pel que fa al pensament, la seva activitat i el seu finançament, cent per cent privat. És més, amb el conflicte d’Ucraïna el think tank ha esdevingut un habitual en els mitjans de comunicació de Catalunya, com a analista de la confrontació entre Rússia i els ucraïnesos.

Una imatge de l’acte per la unitat de l’independentisme el 2010 on un vídeo simulava una Catalunya independent/AF

Zulú i Alfa

Enguany l’escola tindrà dues fases. Una de teòrica, titulada Alfa, prevista per a l’1 i el dos de juliol. La segona, anomenada Zulú i més pràctica, se celebrarà en un cap de setmana de setembre encara per determinar. De moment, l’organització ja ha enllestit el programa del curs de teòrica amb una atapeïda agenda que va des de les hissades a arriades de bandera, amb classes sobre La síndrome alemanya, a càrrec d’Eduard Farrés; Les tecnologies de doble ús, per Guillem Alsina; Tecnologies geogràfiques, de Guillem Alsina, i la situació actual, de la guerra cuirassada -actualment, molt estudiada per la guerra russa-ucraïnesa.

L’escola també farà la master class Estratègia Naval, que impartirà l’analista Pol Molas, president de la SEM, així com un estudi profund de l’Exèrcit Popular d’Alliberament Xinés, per un dels especialistes d’aquesta temàtica, Adrià Armengou, i una classe teòrico-pràctica sobre “escenaris sorpresa i presa de decisions”. Un programa equilibrat entre allò que s’anomena cultura de defensa, geoestratègia, història i actualitat.

La pregunta parlamentària d’Antonio Gallego sobre el SEM i la resposta de Vilagrà

Una entitat ‘tutelada’ pel Parlament

La SEM, que es presenta com un centre de pensament, reflexió, estudi i anàlisi de la geoestratègia, la defensa i la seguretat, ha aixecat tota mena de suspicàcies a les files unionistes. Així, per exemple, Ramon Espadaler, portaveu d’Interior del PSC-Units per Avançar, va presentar una bateria de preguntes parlamentàries sobre aquesta entitat. Fins i tot va voler saber si s’havia fet alguna investigació sobre les seves activitats. El Govern va certificar que la SEM era una entitat privada i que estava perfectament legalitzada com a associació. Els socialistes titllaven el centre i les seves activitats de “paramilitars”. Ara també ha estat el torn del diputat no adscrit Antonio Gallego, que va demanar explicacions al Govern sobre la SEM. La consellera Vilagrà ha tornat a avalar la legalitat i el finançament privat de l’entitat.