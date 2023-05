El think tank catalán de defensa prepara una doble edición de la escuela de verano

La Societat d’Estudis Militars (SEM), el think tank de defensa catalán, vuelve a celebrar una de las actividades más exitosas de su programa anual, la Escuela de Verano. De hecho, ya llega a su cuarta edición, a pesar del control parlamentario del PSC-Units per Avançar y de la presión mediática de medios españolistas de los últimos años. Este año, y a la vista del éxito de convocatorias anteriores, la escuela tendrá dos ediciones: una, el primer fin de semana de julio y estará en el Baix Penedès; y otra, en un fin de semana de septiembre, todavía para determinar.

La convocatoria llega apenas semanas después de que la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, a preguntas del diputado no adscrito y díscolo de Vox Antonio Gallego, certificara por escrito en el Parlament que la SEM no recibe ni un euro público ni consta como acreedor en ninguna de las bases de la administración pública catalana. De hecho, la entidad privada siempre presume de ser autónoma en cuanto al pensamiento, su actividad y su financiación, cien por cien privado. Es más, con el conflicto de Ucrania, el think tank ha acontecido un habitual en los medios de comunicación de Cataluña, como analista de la confrontación entre Rusia y los ucranianos.

Una imagen del acto por la unidad del independentismo el 2010 donde un video simulaba una Cataluña independiente/AF

Zulú y Alfa

Este año la escuela tendrá dos fases. Una de teórica, titulada Alfa , prevista para el 1 y el 2 de julio. La segunda, denominada Zulú y más práctica, se celebrará durante un fin de semana de septiembre, todavía para determinar. De momento, la organización ya ha terminado el programa del curso de teórica con una prieta agenda que va desde las izadas a arriadas de bandera, con clases sobre El síndrome alemán , a cargo de Eduard Farrés; Las tecnologías de doble uso , por Guillem Alsina; Tecnologías geográficas , de Guillem Alsina, y la situación actual, de la guerra acorazada -actualmente, muy estudiada por la guerra rusa-ucraniana.

La escuela también hará la master class Estrategia Naval , que impartirá el analista Pol Molas, presidente de la SEM, así como un estudio profundo del Ejército Popular de Liberación China, por uno de los especialistas de esta temática, Adrià Armengou, y una clase teórico-práctica sobre «escenarios sorpresa y toma de decisiones». Un programa equilibrado entre aquello que se denomina cultura de defensa, geoestrategia, historia y actualidad.

La pregunta parlamentaria de Antonio Gallego sobre el SEM y la respuesta de Vilagrà

Una entidad ‘tutelada’ por el Parlament

La SEM, que se presenta como un centro de pensamiento, reflexión, estudio y análisis de la geoestrategia, la defensa y la seguridad, ha levantado todo tipo de suspicacias en las filas unionistas. Así, por ejemplo, Ramon Espadaler, portavoz de Interior del PSC-Units per Avançar, presentó una batería de preguntas parlamentarias sobre esta entidad. Incluso quiso saber si se había hecho alguna investigación sobre sus actividades. El gobierno catalán certificó que la SEM era una entidad privada y que estaba perfectamente legalizada como asociación. Los socialistas tildaban el centro y sus actividades de «paramilitares». Ahora también ha sido el turno del diputado no adscrito Antonio Gallego, que pidió explicaciones a la Generalitat sobre la SEM. La consejera Vilagrà ha vuelto a avalar la legalidad y la financiación privada de la entidad.