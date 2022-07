Pujol: “Posaria la mà al foc per gairebé tothom de la meva família”

El president Jordi Pujol ha afirmat que posaria la mà al foc per “gairebé” tothom de la meva família. Ho ha dit a l’entrevista que li ha fet el periodista Josep Cuní, en la seva retirada dels platós de ràdio. Era el primer cop que Pujol trepitjava una ràdio des de la seva confessió de fa gairebé 8 anys. “Jo no sóc corrupte”, ha afirmat.

Pujol ha repassat l’actualitat catalana i internacional, així com el moment personal de la seva vida. Ha parlat de la mort i de la persecució que ha patit per part de l’Estat espanyol. A més, també ha volgut donar lliçons d’història. De fet, en aquest sentit, ha volgut comparar Espanya amb Rússia, per la seva “actitud expansionista”. “La història d’Espanya, que neix a Astúries, es basa en la reconquesta”, ha explicat Pujol. En aquest sentit, ha volgut narrar com els reis asturians del segle X havien de jurar la reconquesta de Toledo, que aleshores era la capital visigòtica. Creu que l’independentisme no ha sabut veure que Espanya “sempre ha estat important” i que durant al llarg de la seva història ha intentat “destruir el qui té al costat”.

Preocupat pel conflicte amb Rússia

L’expresident també ha volgut parlar de política internacional. S’ha mostrat molt preocupat pel conflicte geopolític entre Rússia i occident. Ha posat d’exemples la Primera i Segona Guerra Mundial, ja que “estem en un punt perillós”. “Tinc por que es torni a repetir la història”, ha reflexionat.

També ha valorat positivament l’actuació de l’OTAN. “Han fet el que havien de fer”, respecte a l’augment de l’inversió en despesa militar. “Rússia sempre ha tingut una actitud tsarista. Quan les coses li van bé, sempre s’ha volgut expandir”, ha dit. De fet, ha explicat que el 75% de l’expansió de la història de Rússia ha estat amb l’Imperi del tsar i creu que els països no poden arribar indefensos davant l’amenaça de Putin.

Jordi Pujol

“Visc instal·lat en el dolor”

Pujol també ha volgut reflexionar sobre la seva situació. Ha afirmat que “viu instal·lat en el dolor”, tot i afirmar que té esperança. Ha titllat la seva situació de “penosa”, i creu que s’ha de tenir fortalesa per afrontar-ho. “Si no tinc esperança, em moriré”, ha dit.

Respecte la persecució policial i política que ha patit i que El Món ha pogut desvetllar a través d’àudios, l’expresident considera que hi va haver una actuació per “perjudicar el que representava”. Ha explicat que no l’ha sorprès, perquè “sóc nacionalista, i ho sóc des dels 14 anys”. Ha explicat que mai ha estat independentista i ha posat d’exemple que abans, quan se li apropaven joves, sempre els deia que la bandera de Catalunya era l’estelada.

“Hi ha una crisi política a Catalunya, però el país és viu”, ha reflexionat. Ha posat d’exemple l’economia catalana, les exportacions o la recerca, aixó com la quantitat de gent que treballa per la Cultura. Tot i això, creu que el país està “trist”, pequè l’estat té “una actitud molt agressiva”.

Ha acabat reflexionant sobre la mort. En ser cristià, no en té por, però afirma que sí que li té un cert respecte. “Ara no tinc la potència que tenia abans, però la vull recuperar”, afirma, un Pujol que diu patir molt per la seva família i per Catalunya.