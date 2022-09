Els Mossos temen una Diada amb escridassades als polítics i aldarulls al carrer

L’Àrea Central d’Anàlisi d’Extremismes Violents ha emès una alerta a la Prefectura dels Mossos d’Esquadra de cara la Diada de l’11 de setembre. Aquesta unitat especialitzada de la Divisió d’Intel·ligència de la Comissaria General d’Informació (CGINF) de la policia catalana tem que hi hagi “aldarulls” no només el diumenge de la Diada, sinó en la tradicional vetlla de la nit abans al Fossar de les Moreres. Els analistes dels Mossos consideren que hi ha elements per a la “preocupació” i han recomanat als comandaments un operatiu especial de vigilància i de control que inclou el desplegament d’unitats d’intervenció de la Brigada Mòbil i de l’Àrea Regional de recursos Operatius (ARRO), les unitats antiavalots dels Mossos.

Els agents d’intel·ligència de la policia catalana han observat la “tensió existent a la biosfera independentista, els fets del passat 17 d’agost a Barcelona, els moviments d’ultradreta i les escissions dins els corrents de l’esquerra anticapitalista”. De fet, recorden que l’any passat ja hi va haver topades importants al Fossar, amb xiulades a líders independentistes durant els seus discursos en la vetlla, i, l’endemà, entre grups antifeixistes i activistes de formacions assimilades o amb connexions ideològiques amb la ultradreta. “Ara com ara, l’escenari no és el d’una festa”, opinen les mateixes fonts.

El Fossar de les Moreres durant la vetlla de la Diada 2021 /Jordi Borràs

“Increment del neguit en determinades accions”: la por de la policia

Fonts policials comenten a El Món que l’avís d’Informació inclou la “temença d’un increment del neguit en determinades accions”. “La protesta del 17 d’agost a Barcelona [en referència al trencament del minut de silenci en l’aniversari de l’atemptat i la posterior baralla dialèctica] es pot reproduir en termes més importants i poden ser més nombrosos, atesa la dispersió dels actes i de la quantitat de gent que hi haurà a la ciutat durant tot el dia”. “Les diferències visibles entre les grans famílies independentistes poden degenerar en batusses amb gran facilitat”, comenten les mateixes fonts en conversa amb aquest diari.

En aquest sentit, els Mossos d’Esquadra reforçaran la seguretat perimetral i d’agents de seguretat ciutadana i informació tant en les ofrenes florals al Fossar com en les més institucionals, al monument a Rafael Casanova. “No cal anar gaire lluny. L’any passat, quan encara no s’havia sortit de la pandèmia Oriol Junqueras i Jordi Sànchez van ser xiulats i escridassats al Fossar, i David Bonvehí, va renunciar al seu parlament”, recorden les mateixes fonts. “Ara els ànims estan més caldejats”, apunten altres fonts de la policia catalana.

Una imatge de la batalla campal d’aquest migdia al Fossar

Divisió independentista i nous grups

“No hi ha cap mena de dubte que el cas de Laura Borràs ha tornat a escalfar l’ambient entre independentistes”, opinen els analistes. “No és casual que el mateix president de la Generalitat hagi rebutjat participar de la manifestació”, emfatitzen les mateixes fonts. “Va ser xiulat l’any passat al seu pas per Via Laietana”, recorden els analistes policials. “Les divisions entre ERC i Junts es poden fer més evidents, els nervis són a flor de pell”, asseveren algunes fonts. De fet, aquesta setmana Junts per Catalunya designarà un responsable de seguretat de la formació –ERC ja el té– que vetlli i controli els moviments dels seus líders.

Però els Mossos d’Esquadra no només estan preocupats per les divisions entre els partits majoritaris. En aquest sac també hi posen l’escissió que ha patit ARRAN, una de les dues formacions que aplegava joves vinculats a la CUP, l’altra és La Forja. La creació d’Horitzó Socialista, el passat mes de juliol, també ha posat en alerta els agents d’Informació. Una escissió que també s’ha integrat als informes diaris d’intel·ligència i d’anàlisi estratègica que reben la Prefectura i el gabinet del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena. “Tenim el neguit que entre els joves dividits hi hagi conflicte i es torni a un escenari com els dels anys 80”, descriuen els analistes consultats per El Món. Això és, les esbroncades i corredisses que es registraven al Fossar quan l’independentisme no ostentava grans majories socials i es dividia en diversos grupuscles oposats entre ells. “La divisió i l’enfrontament en la societat civil més enllà de militants és plausible que es tradueixi en esbroncada al carrer”, subratllen.

La ultradreta independentista posa en guàrdia els antifeixistes

Hi ha un tercer actor que també entra amb força en les anàlisis dels Mossos: la ultradreta. De fet, ja fa cinc anys que irromp en els informes de situació i de prospectiva de la policia. Tot arran del Procés, però enguany han guanyat punts els moviments independentistes relacionats amb la ultradreta. “L’any passat vam tenir un avís seriós amb membres del Moviment Identitari Català, que van ser expulsats del Fossar durant el matí de l’11 de setembre”, remarquen els analistes. “El moviment d’ultradreta a Catalunya s’ha enfortit, no només per la banda espanyolista, sinó per la banda independentista, o com a mínim això interpreta part de l’independentisme d’esquerres”, conclouen.

“Aquesta dicotomia entre feixistes i antifeixistes, grups polítics oposats, pot perfectament acabar en baralles multitudinàries”, alerten. “Pot haver-hi una veritable batalla per qui es queda el carrer”, resumeixen els policies. Així doncs, la policia de la Generalitat ha desenvolupat un pla de seguretat per mantenir l’alerta màxima durant el deu i onze de setembre en un escenari com el que “es veia feia molts anys”.