Escissió a Arran: part del grup marxa i crea ‘Horitzó Socialista’

L’organització juvenil i independentista Arran ha anunciat aquest diumenge l’escissió de part del grup, que ha creat un nou moviment anomenat Horitzó Socialista. La decisió d’aquesta part del grup, diuen, es deu a motius ideològics i estratègics. Segons Arran l’escissió la fa un seguit de militants que encara segueixen utilitzant les xarxes socials d’Arran però que no comparteixen el projecte d’Esquerra Independentista ni la “formulació d’una proposta revolucionària socialista, feminista i independentista” als Països Catalans.

No comparteixen les “coordenades bàsiques” de l’organització

Arran assegura que com a organització continua defensant els seus fonaments ideològics i estratègics, que són “l’emancipació social, nacional i de gènere”. Les consideren les “coordenades bàsiques” que guien l’organització per tal de “transformar la realitat” de Catalunya i assolir “una societat sense classes”. Per això diuen que els militants d’Arran continuaran desplegant la unitat popular “convençudes que portarà a l’emancipació de la classe treballadora”.

Assumeixen les crítiques, però fan un retret

Així, malgrat l’escissió Arran diu que avançaran sent “crítiques” i fent “revisió contant i col·lectiva” per millorar l’organització, créixer i prendre rellevància per ser una “eina de transformació de la realitat” i “motor de canvi pel jovent treballador”.

Arran considera necessari que apareguin crítiques i assegura que és un “deure” saber-les vehicular perquè puguin ser “assumides i resoltes” de forma col·lectiva per “afinar encara més l’estratègia” de l’organització. Ara bé, també fan un retret al col·lectiu que aquest diumenge s’ha escindit de l’organització: “Quan aquestes crítiques no tenen voluntat de construir és fàcil que acabin derivant en postures cada cop més rígides, immòbils i a la llarga irreconciliables”.

És per aquest motiu que part del grup ha creat un nou moviment anomenat Horitzó Socialista en no compartir l’estratègia conjunta d’Arran. L’organització ho ha fet públic aquest diumenge al matí en un comunicat a les seves xarxes socials.