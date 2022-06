L’Esquerra Independentista posa en marxa “La Marató Antirepressiva”

L’Esquerra Independentista ha presentat aquest dissabte el seu nou projecte, La Marató Antirepressiva, que pretén donar veu als casos de repressió dels diferents moviments polítics i socials. “És una resposta per totes les que lluiten contra la repressió”, han assegurat les portaveus del projecte Eva Pous i Marina Gispert durant la presentació de la iniciativa. En paral·lel, la intenció és que aquesta campanya enforteixi la caixa de resistència d’Alerta Solidària, l’instrument que serveix per mitigar els costos econòmics que han d’enfrontar els encausats.

Pous i Gispert han insistit en la necessitat de donar una resposta a la repressió a partir d’iniciatives tan ambicioses com La Marató Antirepressiva. Ambdues han assegurat que en els últims anys han augmentat els casos de repressió a diversos moviments polítics i socials, com ara l’independentisme, el feminisme o el dret a l’habitatge. Segons l’Esquerra Independentisme han incrementat les penes que es demanen per als encausats, pel que cal una eina com aquesta Marató per enfortir la resposta.

“Més necessari que mai”

Una de les presentadores de la campanya, Eva Pous, milita a Alerta Solidària, pel que ha insistit en la gran feina que fa l’entitat. Alerta Solidària fa un acompanyament jurídic dels encausats des de fa més de vint anys i ara arrenquen una nova proposta per tal de visibilitzar la “persecució” a les persones organitzades. “És més necessari que mai estendre una cultura antirepressiva arreu del territori“, ha insistit. “Davant tot intent d’amagar un entramat polític i judicial que, lluny de ser neutral, segueix de manera contínua fent ús de totes les formes de violència política i institucionalitzada, hem de recuperar tot el conjunt de forces socials i col·lectives existents per fer-hi front”, ha reblat.

Campanya arreu dels Països Catalans

La presentació s’ha fet aquest dissabte a un lloc tan simbòlic com és el Fossar de les Moreres, però la campanya s’estendrà arreu dels Països Catalans i acabarà el dissabte 12 de novembre amb un gran acte de cloenda. Des d’ara fins llavors la Marató Antirepressiva recorrerà tots els Països Catalans fent actes, concerts, xerrades i altres iniciatives per visibilitzar els casos repressius dels encausats que estan acompanyant. Es poden fer aportacions econòmiques a través d’aquest web.