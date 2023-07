La Unió Europea serà interpel·lada directament en la manifestació de la Diada d’aquest 2023, aprofitant que es produirà durant la presidència de torn espanyola de la UE. Així ho han anunciat aquest dilluns els organitzadors i impulsors de la mobilització, l’ANC, Òmnium Cultural i fins a vuit entitats que hi donen suport explícit en el marc del projecte de Pacte Nacional per la Independència, participants en la macroconferència que es va fer fa uns mesos. L’objectiu és reclamar davant d’Europa el dret a l’autodeterminació i evidenciar que “l’independentisme no s’ha acabat”, contràriament al que intenta projectar el govern de Pedro Sánchez –que podria haver estat rellevat quan arribi la Diada, si es compleixen els pronòstics d’una eventual victòria del tàndem PP-Vox.

“Per això la samarreta d’aquest any és tenyida del blau de la UE, per reclamar davant Europa els drets dels catalans”, ha explicat la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu. Per llançar aquesta crida al “trencament pacífic i amb lluita no violenta amb la dominació de l’Estat espanyol”, els organitzadors recuperen el “crit històric Via Fora! dels avantpassats per sortir al carrer i lluitar per les llibertats, ara amb eines democràtiques, les més potents que hi ha”, ha afegit Feliu.

La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, en la presentació de la manifestació de la Diada 2023 / Mireia Comas

La presidenta de l’ANC també ha volgut recalcar que la manifestació de l’11 de setembre serà “més transversal que mai, amb les entitats que treballen pel Pacte Nacional per la Independència”. “No focalitzarem l’acte en els polítics, sinó en la societat civil”, ha subratllat Feliu. Vuit de les entitats implicades han participat en l’acte de presentació, entre les quals hi havia la Cambra de Comerç, que per la Diada serà a deu dies de les seves eleccions i que hi ha enviat el vicepresident, Antoni Fitó, que ha recordat els 20.000 milions d’euros de dèficit fiscal que pateix Catalunya any rere any. El Consell de la República i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), també han enviat representants a la roda de premsa.

La plaça Espanya, ‘rebatejada’ com a 1 d’Octubre, i quatre columnes

Per escenificar la transversalitat de la convocatòria, la mobilització s’ha estructurat en 4 columnes temàtiques: llibertat, llengua i cultura, país i sobirania. Cadascuna sortirà d’un punt diferent i confluiran a la plaça Espanya, rebatejada com a 1 d’Octubre simbòlicament per a la manifestació. “Volem simbolitzar que som a Catalunya i no a Espanya, que ens domina amb amenaces, espionatges i el Codi Penal”, ha ressaltat la presidenta de l’entitat.

Les quatre columnes es diran: llibertat, llengua i cultura, país i sobirania. La primera, amb el lema Llibertat, pels drets civils i les llibertats, Via Fora!, sortirà de la Ciutat de la Justícia. La segona, Per la llengua i la cultura, Via Fora!, sortirà de l’escola Proa, del barri de la Bordeta de Barcelona, que té “un gran sentit simbòlic”, ja que va ser fundada el 1966 en ple franquisme com a escola activa catalana i va plantar cara al règim. La tercera columna tindrà com a lema País, per una major qualitat de vida, Via Fora!, i sortirà de la plaça dels Països Catalans, on hi ha l’estació de Sants, símbol de “les infraestructures maltractades per l’Estat”. I la quarta, Sobirania, per la independència econòmica, Via Fora!, ha estat presentada per Antoni Fitó, en nom de la Cambra de Barcelona, i sortirà de davant de la seu l’Agència Tributària espanyola, a la plaça Letamendi.

Quim Forn llança una crida a “totes les forces independentistes”

En nom d’Òmnium Cultural hi ha intervingut Quim Forn, com a vicepresident de l’entitat que l’any passat va tenir tensions visibles amb l’ANC, pel manifest que va llançar l’entitat de Feliu i que va ser utilitat pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, per evitar anar a la protesta. Ni Feliu ni Forn han volgut entrar en la polèmica del 2022 i el representant d’Òmnium, ex pres polític del Procés, ha demanat una participació massiva en la manifestació.

“Un any més, des d’Òmnium convoquem a mobilitzar-nos com a demostració de força, amb transversalitat i pluralitat. Vinguem d’on vinguem, els independentistes ens unim. Per això ens adrecem a totes les forces independentistes, municipals, polítiques, econòmiques, i juvenils, perquè ni un sol independentista es quedi a casa, que tothom sigui al carrer per la Diada, malgrat el desencant, per condemnar els intents de l’Estat portar moviment cap a la irrellevància”, ha dit. “Continuen la repressió, l’exili, la croada contra el català. I no podem oblidar que la manifestació es farà el marc de la presidència espanyola de la UE, que la foto ha de contradir els que diuen que això s’ha acabat”, ha sentenciat.

“Unitat per necessitat”: la reclamació del Consell de la República

Una altra de les entitats amb més poder simbòlic dins del magma de l’independentisme, el Consell de la República, l’organisme de l’exili presidit per Carles Puigemont, ha estat present en l’acte i ha intervingut amb contundència. La veu escollida ha sigut la de Teresa Vallverdú, responsable de les relacions amb els partits i amb la societat civil en el Govern del Consell. Ha recordat que “l’Onze de Setembre és més que la Diada, és un altaveu per recordar a Europa i a Espanya, que no ho volen sentir, que hi som i que estem junts, malgrat les diferències de sigles, de sensibilitats, del discurs sobre com gestionar la por i el desànim”. “Malgrat tot això, no desapareixem, perquè tenim raó”, ha advertit.

Tenint en compte tots aquests factors, Vallverdú ha fet una de les habituals crides a la unitat. “El Consell entén que l’element essencial és la unitat, per estratègia i per generositat. Però si no potser per aquestes raons, hem de mantenir la unitat per necessitat, perquè tenim un enemic comú que és Espanya, que això ells ho tenen molt clar i nosaltres no tant”, ha sentenciat.