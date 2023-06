Pedro Sánchez posarà rumb a Kíiv per reunir-se amb Zelenski

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posarà rumb a Kíiv aquest dissabte per reunir-se amb Zelenski. Un gest que, segons asseguren fonts de la Moncloa a l’ACN, té per objectiu demostrar un compromís “sense fissures” amb Ucraïna. Aquest serà el primer acte de Sánchez com a responsable de la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea. Un acte carregat de simbolisme per al país que es troba enmig d’un conflicte bèl·lic amb Rússia. De fet, quan parlen de donar una imatge de suport ferm inclouen tots els àmbits: “militar, humanitari i econòmic”.

Segons apunten des de la Moncloa, el president ucraïnès té moltes “esperances” posades en la conversa amb Sánchez d’aquest dissabte i en la presidència espanyola que tot just arrenca. Aquestes mateixes fonts, asseguren que la guerra oberta que hi ha ara mateix a Ucraïna serà una de les principals prioritats de la presidència espanyola d’enguany. Qui ha anunciat el viatge, però, no ha estat Sánchez, sinó que ha estat el mateix Zelenski qui ha celebrat la bona nova.

En el que serà el tercer viatge del president del govern espanyol a Kíiv, Sánchez també aprofitarà la seva visita per fer un discurs al parlament ucraïnès. La visita, però, serà fugaç, ja que l’endemà Sánchez tornarà a ser a Madrid per reunir-se amb el president del Consell Europeu Charles Michel.

Imatge del president espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés dels Diputats / Eduardo Parra – Europa Press

Ressaca del grup Wagner

La visita del president espanyol arriba després de la cimera europea que se celebra aquests dies a Brussel·les on busquen donar una imatge d’unió cap a Ucraïna. Una cimera que, tot i no estar previst, va molt marcada pels fets que es van viure a Rússia el cap de setmana passat amb l’intent de rebel·lió del grup de mercenaris Wagner. En referència a aquest tema, el president del Consell Europeu, Charles Michel, apuntava el següent: “La nostra unitat irrompible contrasta la desunió a Rússia mostrada pels esdeveniments d’aquest cap de setmana”.