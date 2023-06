Juana Dolores, ara contra la CUP

La controvertida escriptora Juana Dolores continua aixecant pols després de la seva aparició a TV3 que va causar tanta polèmica. Adorada per alguns i criticada per molts, Dolores ara ha escollit una nova víctima: la CUP. Aquesta vegada ha optat per fer-ho a través del canal on més gent opta per criticar-ho tot: Twitter. Des del seu compte personal ha dissenyat un fil de Twitter on critica el funcionament del partit anticapitalista. En la primera de les publicacions, Dolores ja es mostra molt contundent. “Si la CUP vol sobreviure amb dignitat el primer que hauria de fer és fer públic el reconeixement dels errors que ha comès i que han portat que la meitat de la militància de les seves joventuts marxi en comptes d’ignorar el conflicte”, etziba.

El to de l’escriptora escala a mesura que avancen les publicacions. En el segon tuit del fil acusa els cupaires de “plorar” per temes “sentimentaloides” i no aportar res a la “lluita de classes”. Una acusació que segueix desenvolupant en les següents piulades on deixa caure com si es tractés d’una bomba que “aquelles joventuts ja no només són joventuts sinó els únics militants socialistes que estan instruint-se i organitzant-se desencantats i cansats de les velles inèrcies de la cultura de l’eslògan i d’un populisme inefectiu i, per tant, insultant fer del comunisme una tribu urbana o un club de ping-pong”.

L’escriptora també aprofita els caràcters limitats de Twitter per etzibar cops metafòrics a altres personalitats i formacions de la política catalana. En l’última publicació són l’expresident Artur Mas i el president a l’exili, Carles Puigdemont, qui reben: “ALGO YA IBA MAL quan vam creure que substituir a Artur Mas per Puigdemont significava una victòria; no vam estar gaire lúcids”, etziba.

La militància respon

En un dels comentaris de resposta del fil de Dolores apareix l’històric militant cupaire Lluís Sales i Favà. En resposta a les acusacions i crítiques de l’escriptora, Favà adopta el mateix mètode i carrega contra ella. “Ah… Aquesta indocumentada està alineada amb una secta política que s’autoanomena Moviment Socialista. Per situar-nos: uns flipats, esquerranistes i espanyolistes, que s’han escindit de l’esquerra abertzale i d’Arran, i que busquen buidar de contingut nacional l’independentisme”, conclou.