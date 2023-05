L’escriptora, dramaturga i actriu Juana Dolores Romero ha acusat TV3 de “validar” Junts per Catalunya i Xavier Trias en una entrevista al més324 de Xavier Grasset aquest dilluns al vespre. “Em sento estranya de ser a la televisió que valida Junts i Trias”, ha etzibat Dolores només en ser preguntada per Grasset sobre com estava. “Després de sentir la Iolanda Batallé defensar el senyor Trias dient que les clavegueres de l’Estat l’havien apartat, com si les clavegueres de l’Estat no existissin a Catalunya… És molt estrany estar aquí”, ha etzibat Juana Dolores, carregant contra la col·laboradora del programa de Xavier Grasset.

Indignada per la victòria de Trias

Tot seguit, ha enviat un altre dard a Xavier Grasset, recriminant-li que a veure quan la convidaria a ella i als seus amics a parlar de política. “A veure quan convideu a un marxista perquè pugui fer una anàlisi real per a tots els catalans d’aquest país, i no només per als que voten a Junts…”, ha dit l’artista a Grasset, mentre aquest estava atent amb el seu habitual posat de tranquil. De fet, Grasset també s’ha defensat de les acusacions en directe dient que al més324 venen com a tertulians persones d’altres partits.

Contra el capitalisme

A més, Dolores també li recrimina que li hagin canviat la data de l’entrevista dient que sembla que ho hagin fet a propòsit després de les eleccions. “Em sembla terrorífic que en un programa en el qual s’entrevisten escriptors s’acceptin comentaris d’aquest tipus -de Iolanda Batallé-, que es parli molt de l’avançament feixista i capitalista per Vox, però que Trias hagi guanyat no és…”, ha etzibat sense acabar la frase davant la mitja rialla de Grasset.

Entrevista de Xavier Grasset a Juana Dolores / Captura del 324

A més, ha assegurat que TV3 és “la televisió de la burgesia catalana que s’amaga rere la socialdemocràcia, que és el càncer ara mateix de les classes treballadores”, ha afirmat l’escriptora nascuda l’any 1992 al Prat de Llobregat. De fet, Dolores acaba de treure el nou llibre anomenat ‘Rèquiem català, i si una nació desfilant per una catifa vermella’, que es basa en textos poètics d’un rèquiem composat per Marc Migó i dos textos literaris que situen la gestació de l’obra.