Junts titlla de “presa de pèl” el cessament pel caos a les oposicions

La portaveu de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha qualificat d'”aixecada de camisa” la decisió del Govern de destituir la directora general de Funció Pública, Marta Martorell, per les incidències el dissabte en les oposicions del procés d’estabilització de l’ocupació pública temporal en l’Administració de la Generalitat, i ha exigit explicacions a la consellera de Presidència, Laura Vilagrà.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el presidentl del Govern, Pere Aragonès | ACN

“Aixecada de camisa”

“Demanem a Vilagrà que no s’amagui. Han destituït la directora general que no porta ni quatre mesos en el càrrec. Ella no va participar en el procés de licitació de l’empresa subcontractada per a dur a terme aquest procés. Aquest cessament és una aixecada de camisa. És un cap de turc”, ha sostingut en declaracions en els passadissos del Parlament.

Per això, ha reclamat al Govern que assumeixi “responsabilitats polítiques d’alt nivell” perquè, al seu judici, s’ha posat en qüestió la reputació de la Generalitat. També ha avisat que, en funció de les explicacions que doni Vilagrà en el ple del Parlament, no descarten demanar més responsabilitats. “En funció del que faci o digui, de si s’amaga o no, de si assumeix o no responsabilitats, Junts valorarem quin és el següent pas cal fer”, ha destacat.

El PSC, en la mateixa línia que Junts

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha afirmat que la directora general de Funció Pública destituïda pel caos a les oposicions, Marta Martorell, va ser nomenada el gener del 2023, amb el procés d’oposicions ja en marxa. En una roda de premsa Romero ha explicat que el procediment, així com els tràmits per contractar una empresa externa per fer les proves, es va engegar el 2022.

En relació al caos a les oposicions, la portaveu ha subratllat que “tota la responsabilitat” és del Govern i ha dit que esperaran les explicacions de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, abans de “prendre les decisions oportunes” i demanar “més responsabilitats a qui pertoqui”. Tant socialistes com Junts li ho havien demanat, però la mateixa consellera té previst fer-ho a petició pròpia.