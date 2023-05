Junts tilda de «presa de pelo» el cese por el caos a las oposiciones

La portavoz de Junts en el Parlamento, Mònica Sales, ha calificado de «tomadura de pelo» la decisión del Gobierno de destituir la directora general de Función Pública, Marta Martorell, por las incidencias el sábado en las oposiciones del proceso de estabilización de la ocupación pública temporal en la Administración de la Generalitat, y ha exigido explicaciones a la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà.

La consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, y el presidentl del Gobierno, Pere Aragonès | ACN

«Tomadura de pelo»

«Pedimos a Vilagrà que no se esconda. Han destituido la directora general que no lleva ni cuatro meses en el cargo. Ella no participó en el proceso de licitación de la empresa subcontratada para llevar a cabo este proceso. Este cese es una tomadura de pelo. Es un jefe de turco», ha sostenido en declaraciones en los pasillos del Parlamento.

Por eso, ha reclamado en el Gobierno que asuma «responsabilidades políticas de alto nivel» porque, a su juicio, se ha puesto en cuestión la reputación de la Generalitat. También ha avisado que, en función de las explicaciones que dé Vilagrà en el pleno del Parlamento, no descartan pedir más responsabilidades. «En función del que haga o diga, de si se esconde o no, de si asume o no responsabilidades, Junts valoraremos cuál es el siguiente paso hay que hacer», ha destacado.

El PSC, en la misma línea que Junts

La portavoz del PSC en el Parlamento, Alícia Romero, ha afirmado que la directora general de Función Pública destituida por el caos a las oposiciones, Marta Martorell, fue nombrada el enero del 2023, con el proceso de oposiciones ya en marcha. En una rueda de prensa, Romero ha explicado que el procedimiento, así como los trámites para contratar una empresa externa para hacer las pruebas, se puso en marcha el 2022.

En relación con el caos a las oposiciones, la portavoz ha subrayado que «toda la responsabilidad» es del Gobierno y ha dicho que esperarán las explicaciones de la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, antes de «tomar las decisiones oportunas» y pedir «más responsabilidades a quienes corresponda». Tanto socialistas como Junts se lo habían pedido, pero la misma consejera tiene previsto hacerlo a petición propia.