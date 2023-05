Aragonès va intentar reunir-se amb Obama a Barcelona

El president del Govern, Pere Aragonès, va intentar concertar una reunió amb l’expresident dels Estats Units d’Amèrica (EUA) Barack Obama durant la seva visita a Barcelona amb motiu de l’inici de la gira de Bruce Springsteen. Així ho ha confirmat la portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa d’aquest dimarts. Tot i la voluntat de la Generalitat d’organitzar aquesta trobada, els contactes “no van fructificar”. Al Govern li “hauria agradat” que Aragonès s’hagués pogut trobar amb Obama, però, tot i l'”esforç”, la reunió “no es va poder produir”.

Obama i la seva dona, Michelle Obama, van assistir al concert d’inauguració de la gira mundial de Springsteen i, tal com ha constatat Plaja, era la visita a Barcelona era “privada”. La portaveu també ha assegurat que el Govern es va posar a disposició del consolat i l’ambaixada nord-americana per si “necessitaven res”.

L’expresident dels EUA Barack Obama i la seva família van visitar Montserrat durant la seva estada a Barcelona | ACN

Els Obama van visitar Montserrat i el Moco Museum

Durant la seva estada a Barcelona, els Obama van aprofitar per fer una mica de turisme i, dissabte al matí, l’endemà del concert del Boss, van sorprendre amb una visita a Montserrat. L’expresident nord-americà va aprofitar per saludar l’Abat de Montserrat i passejar per la zona acompanyat d’un important desplegament de seguretat.

La família també va aprofitar per visitar el Moco Museum, al barri del Born, el divendres al migdia, acompanyats del director de cinema Steven Spielberg i la seva parella, Kate Capshaw. Segons van explicar els responsables de la institució, a Obama li van “encantar” les obres dels artistes afroamericans Jean-Michel Basquiat i Kehinde Wiley, que va fer un retrat a Obama el 2018. La nit anterior, dijous, les dues parelles van sopar amb Bruce Springsteen al restaurant Amar, del xef Rafa Zafra.

Els Obama tampoc es van voler perdre la Sagrada Família, i també la van visitar durant el dia de divendres, hores abans de la seva cita al Palau Sant Jordi.