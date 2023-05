Dura picabaralla entre Junts i els comuns pels “alcalditos i alcalditas”

Els comuns s’han mostrat molt crítics amb el projecte de llei de Junts per combatre la sequera. El motiu és que el partit de Laura Borràs i Jordi Turull demana una moratòria per a les sancions als ajuntaments que incompleixin les mesures per lluitar contra la sequera. El grup de Jéssica Albiach presentarà una esmena a la totalitat a aquesta llei, que ja ha superat el primer tràmit i es debatrà i votarà dijous a la tarda. Segons el diputat dels comuns Lucas Ferro, el Govern està “acovardit davant la pinça del PSC i Junts”, que defensen els seus “alcalditos i alcalditas“. “L’única resposta que ens trobem és un Govern que li trenquen la cimera als nassos. Fa dos mesos que es va declarar la situació d’excepcionalitat i encara esperem la resposta del Govern”, ha dit el diputat dels comuns.

La líder d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, amb el diputat Lucas Ferro, després de la cimera contra la sequera Data de publicació: divendres 31 de març del 2023, 21:17 Localització: Barcelona Autor: Sílvia Jardí

Cimera de la sequera

Els comuns consideren que la proposició de llei impulsada per Junts “no respon a les necessitats per combatre la sequera” i recorda com el motiu pel qual no hi va haver acord a la cimera de la sequera va ser perquè “Junts i PSC demanaven que se suspenguessin les sancions als ajuntaments que incompleixin les restriccions per la sequera”. “Prefereixen fer campanya regant parcs i jardins. Som en un país on els pagesos ja no poden regar i venen aquí a exigir per als alcalditos i alcalditas i els seus candidats que han de fer campanya el 28 de maig puguin regar els parcs i jardins“, acusa el diputat dels comuns.

Per això, ha acusat els ajuntaments liderats pel PSC i Junts de voler “incomplir” les restriccions de la sequera i s’ha dirigit a Junts acusant-los de fer “de tot” perquè aquest país no tingui eines per combatre contra la sequera. “En la passada sequera (2008) el seu partit anava pels paltós dient que fer dessalinitzadores era fer despesa en l’altra sequera”, recorda Ferro, qui ha acusat de privatitzar tota la gestió de l’aigua de l’àrea metropolitana a Agbar.

Sales demana a Ferro que retiri el que ha dit

Per respondre, la portaveu del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha fet valer el seu dret de rèplica i ha exigit al diputat dels comuns que retiri el que ha dit. “No és presentable que un diputat faci servir de manera despectiva alcalditos i alcalditas per referir-se a aquesta gent. Ell és candidat i mereix molt poc respecte i demanem que retiri les seves paraules”, ha dit Sales. Ferro, s’ha negat a retirar el que ha dit i ha assegurat que qui “falta el respecte als alcaldes en aquest país són els qui tapar aquells que no volen complir les restriccions de la sequera. Qui els abandona davant d’Agbar i qui els ha abandonat”.