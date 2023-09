El Parlament recupera el 52% independentista per pressionar el PSOE

El Parlament de Catalunya ha recuperat aquest divendres la majoria independentista del 52% en l’última jornada del debat de política general. Concretament, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP han votat conjuntament a favor de l’amnistia i, d’altra banda, ERC i Junts, amb l’abstenció de la CUP, han pogut tirar endavant una proposta per no investir Pedro Sánchez com a president espanyol si no es compromet a “treballar per fer efectives les condicions” per a un referèndum mentre que la CUP ha permès que aquestes dues propostes de resolució tiressin endavant amb la seva abstenció, un posicionament acordat amb les altres forces sobiranistes.

La portaveu d’Esquerra al Parlament, Marta Vilalta, ha subratllat en la seva intervenció que “hem forjat un acord entre la majoria independentista d’aquesta cambra a través de la coordinació i la suma”. “Ens refermem en allò que fa temps que constatem: cal una llei d’amnistia com a punt de partida i obrir la nova fase de resolució del conflicte de sobirania”, ha destacat, i ha reclamat al PSOE “voluntat política” per “respectar els consensos” assolits a Catalunya.

També hi ha fet referència la portaveu de Junts per Catalunya, Mònica Sales, que ha celebrat aquest “posicionament conjunt del 52% independentista” a favor de l’amnistia i en la defensa de l’exercici del dret a l’autodeterminació. En aquest sentit, ha destacat que el “mandat de l’1-O només podrà ser substituït per un nou referèndum acordat amb l’estat espanyol”. Tot i això, ha assenyalat que és un “acord de mínims” i que la unitat del 52% és “una anomalia quan hauria d’haver estat una normalitat de la legislatura és el camí, president”. “Esperem que no sigui un fet puntual o un accident”, ha sentenciat, perquè el Govern ha d’escollir entre “avançar amb els 74 diputats dels partits independentistes o quedar ancorats només amb els 33 diputats d’un partit independentista”.

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, durant la seva intervenció / Parlament

Finalment, la diputada de la CUP Dolors Sabater ha retret al PSOE que es neguin a pactar les condicions per a fer possible un referèndum d’autodeterminació a Catalunya: “Abans fatxa que trencada, això és el que defensen vostès”. I dirigint-se directament al líder del PSC, Salvador Illa, ha recordat que “hi ha una majoria social que defensa que la resolució del conflicte passa per un referèndum. Negar aquest anhel sí que trenca aquesta concòrdia. Votar no divideix, no és un delicte”. D’altra banda, ha avisat a ERC i a Junts: “La independència és revolució. I l’amnistia no es pot desvincular de l’autodeterminació”. La CUP s’abstindrà en la proposició estrella del debat.

Avenços pel referèndum

La proposta de resolució aprovada per Esquerra i Junts, que ha tirat endavant gràcies a l’abstenció de la CUP, manifesta que la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l’estat espanyol passa per “la via política i democràtica, i es referma en la defensa de l’exercici del dret a l’autodeterminació, és a dir, que Catalunya pugui decidir el seu futur col·lectiu a través d’un referèndum”.

D’aquesta manera, el Parlament constata que “el mandat que va sortir del referèndum del Primer d’Octubre de 2017 podrà ser substituït per un nou referèndum acordat amb l’estat”. I en aquesta línia, s’insta el Govern “a fer totes les accions oportunes per fer-ho realitat” i es pronuncia a favor que les forces polítiques catalanes amb representació al Congrés “no donin suport a una investidura d’un futur Govern espanyol que no es comprometi a treballar per fer efectives les condicions per a la celebració del referèndum”.

Els comuns voten a favor de l’amnistia i el PSC s’esborra

D’altra banda, els tres partits independentistes i també els comuns han defensat “la necessitat d’una llei d’amnistia per deixar sense efecte allò que s’havia tipificat com a infracció penal o administrativa, en relació amb la defensa a l’exercici del dret a autodeterminació de Catalunya”. En aquest àmbit, es demana que el Govern i les institucions catalanes se sumin a “l’esforç col·lectiu” per a l’aprovació d’aquesta llei i “fer un seguiment proactiu de la seva aplicació de forma immediata a la seva aprovació”.

Això es farà partint de l’acord recollit a la proposició de llei orgànica d’amnistia i de resolució del conflicte polític entre Catalunya i l’Estat Espanyol que va ser inadmesa a tràmit per la Mesa del Congrés i que van presentar conjuntament els Grups Parlamentaris d’ERC, JxCat i CUP-NCG l’any 2020. També subratlla que en la tramitació de la llei sobre la mesura de gràcia es realitzaran “les accions necessàries” per poder incloure “totes les persones represaliades per motius polítics en aquesta causa i en defensa de drets i llibertats en el context de conflicte social i polític amb l’estat espanyol”.

Malgrat donat suport a aquesta proposta, el portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, ha demanat “altura de mires i responsabilitat” als grups independentistes i els ha advertit que “si es vol negociar de debò, no es poden posar línies vermelles”, ha dit en referència a la demanda al PSOE sobre les condicions per a un referèndum. “Altura de mires i responsabilitat. No podem donar una segona oportunitat a PP i Vox, que volen incendiar Catalunya”, ha conclòs.