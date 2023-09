El PSC prefereix “anar a eleccions” abans que parlar de referèndum

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat aquest divendres que el seu partit prefereix “anar a eleccions” que parlar del referèndum d’independència que reclamen ERC i Junts per investir Pedro Sánchez. “Si s’ha d’anar a eleccions, anirem a eleccions i que la ciutadania triï”, ha dit Illa en una entrevista a RAC1. Posteriorment, en una altra entrevista a Catalunya Ràdio, ha matisat que les eleccions no són “l’escenari ideal” i, de fet, ni tan sols ha garantit que els socialistes estiguin disposats a aprovar una llei d’amnistia. Illa ha mostrat un evident malestar per l’acord que van tancar ERC i Junts a última hora i contra tot pronòstic, ja que tot feia pensar que els partits independentistes tornarien a fracassar en el seu intent d’articular un front comú.

“No farem cap pas per al referèndum i, partir d’aquí, que cadascú faci el que cregui”, ha sentenciat. El líder dels socialistes catalans considera que tothom té “l’obligació” d’intentar evitar la repetició de les eleccions, però s’han negat de manera contundent a explorar les condicions d’un referèndum. Aquest dijous al vespre el PSOE i el PSC van respondre a correcuita a la proposta de resolució dels partits independentistes i van descartar cap pas per una mesura que “aprofundeix en la ruptura i la discòrdia”. Fonts de la Moncloa asseguren que hi ha un gran enuig al govern espanyol pel contingut de la proposta i pels temps, ja que el pacte d’ERC, Junts i la CUP “donarà munició” a Alberto Núñez Feijóo, que aquest divendres torna al Congrés per encarar la segona votació del seu intent d’investidura.

Pere Aragonès escolta la intervenció d’Albert Batet en el debat de política general / ACN

El text consensuat pels tres partits independentistes menciona clarament el referèndum, amb la qual cosa obliguen els socialistes a mullar-se sense ambages, però al mateix temps és prou oberta per donar una sortida a mig camí a la Moncloa. “El Parlament es pronuncia a favor que les forces polítiques catalanes amb representació a les Corts espanyoles no donin suport a una investidura d’un futur Govern espanyol que no es comprometi a treballar per fer efectives les condicions per a la celebració del referèndum“. Amb tot, la notícia ha caigut com una bomba al govern espanyol, que de moment ha deixat en mans del PSOE i el PSC les intervencions públiques sobre la proposta.

El futur del Govern Aragonès, en l’aire

Salvador Illa ha assegurat que de moment no té previst presentar una moció de censura per acabar amb el Govern de Pere Aragonès, però ha avisat que cal un canvi de rumb important perquè ara mateix “no està governant”. Tampoc ha volgut pronunciar-se sobre els pressupostos del 2024, tot i que ha insistit que la Generalitat funciona a mig gas. “Es pren la presidència de la Generalitat com una rutina i ha de ser una passió. Arrossega els peus, no pren decisions…”, ha criticat. “Si això no millora, potser sí que hauríem de prendre algun tipus de decisió tot i que jo soc poc amic de generar inestabilitat”.