El PSC prefiere «ir a elecciones» antes que hablar de un referéndum

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado este viernes que su partido prefiere “ir a elecciones” antes que hablar del referéndum de independencia que reclaman ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez. «Si se tiene que ir a elecciones, iremos a elecciones y que la ciudadanía elija”, ha dicho Illa en una entrevista a RAC1. Posteriormente, en otra entrevista en Catalunya Ràdio, ha matizado que las elecciones no son “el escenario ideal” y, de hecho, ni siquiera ha garantizado que los socialistas estén dispuestos a aprobar una ley de amnistía. Illa ha mostrado un evidente malestar por el acuerdo que cerraron ERC y Junts a última hora y contra todo pronóstico, puesto que todo hacía pensar que los partidos independentistas volverían a fracasar en su intento de articular un frente común.

«No haremos ningún paso para el referéndum y, partir de aquí, que cada cual haga lo que crea», ha sentenciado. El líder de los socialistas catalanes considera que todo el mundo tiene “la obligación” de intentar evitar la repetición de las elecciones, pero se han negado de manera contundente a explorar las condiciones de un referéndum. Este jueves por la tarde, el PSOE y el PSC respondieron deprisa y corriendo a la propuesta de resolución de los partidos independentistas y descartaron dar ningún paso por una medida que “profundiza en la ruptura y la discordia”. Fuentes de la Moncloa aseguran que hay un gran enfado en el gobierno español por el contenido de la propuesta y por los tiempos, puesto que el pacto de ERC, Junts y la CUP “dará munición” a Alberto Núñez Feijóo, que este viernes vuelve al Congreso para encarar la segunda votación de su intento de investidura.

Pere Aragonès escucha la intervención de Albert Batet en el debate de política general / ACN

El texto consensuado por los tres partidos independentistas menciona claramente el referéndum, con lo cual obligan a los socialistas a mojarse sin ambages, pero al mismo tiempo es suficientemente abierto como para dar una salida a medio camino a la Moncloa. “El Parlamento se pronuncia a favor que las fuerzas políticas catalanas con representación a las Cortes españolas no apoyen a una investidura de un futuro Gobierno español que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum“. Con todo, la noticia ha caído como una bomba en el gobierno español, que de momento ha dejado en manos del PSOE y el PSC las intervenciones públicas sobre la propuesta.

El futuro del Gobierno Aragonés, en el aire

Salvador Illa ha asegurado que de momento no tiene previsto presentar una moción de censura para acabar con el Gobierno de Pere Aragonès, pero ha avisado que hace falta un cambio de rumbo importante porque ahora mismo “no está gobernando”. Tampoco ha querido pronunciarse sobre los presupuestos del 2024, a pesar de que ha insistido que la Generalitat funciona a medio gas. «Se toma la presidencia de la Generalitat como una rutina y tiene que ser una pasión. Arrastra los pies, no toma decisiones…», ha criticado. «Si esto no mejora, quizás sí que tendríamos que tomar algún tipo de decisión a pesar de que yo soy poco amigo de generar inestabilidad”.