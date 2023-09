El Parlamento recupera el 52% independentista para presionar el PSOE

El Parlamento de Cataluña ha recuperado este viernes la mayoría independentista del 52% en la última jornada del debate de política general. Concretamente, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y la CUP han votado conjuntamente a favor de la amnistía y, por otro lado, ERC y Junts, con la abstención de la CUP, han podido salir adelante una propuesta por no investir Pedro Sánchez como presidente español si no se compromete a «trabajar para hacer efectivas las condiciones» para un referéndum.

La portavoz de Esquerra en el Parlamento, Marta Vilalta, ha subrayado en su intervención que «hemos forjado un acuerdo entre la mayoría independentista de esta cámara a través de la coordinación y la suma». «Nos arreciamos en aquello que hace tiempos que constatamos: hace falta una ley de amnistía como punto de partida y abrir la nueva fase de resolución del conflicto de soberanía», ha destacado, y ha reclamado al PSOE «voluntad política» para «respetar los consensos» logrados en Cataluña.

También ha hecho referencia la portavoz de Junts per Catalunya, Mònica Sales, que ha celebrado este «posicionamiento conjunto del 52% independentista» a favor de la amnistía y en la defensa del ejercicio del derecho a la autodeterminación. En este sentido, ha destacado que el «mandato del 1-O solo podrá ser sustituido por un nuevo referéndum acordado con el estado español». Aun así, ha señalado que es un «acuerdo de mínimos» y que la unidad del 52% es «una anomalía cuando tendría que haber sido una normalidad de la legislatura, es el camino, presidente». «Esperamos que no sea un hecho puntual o un accidente», ha sentenciado, porque el Gobierno tiene que escoger entre «avanzar con los 74 diputados de los partidos independentistas o quedar anclados solo con los 33 diputados de un partido independentista».

La portavoz de Junts en el Parlamento, Mònica Sales, durante su intervención / Parlamento

Finalmente, la diputada de la CUP Dolors Sabater ha reprochado al PSOE que se nieguen a pactar las condiciones para hacer posible un referéndum de autodeterminación en Cataluña: «Antes facha que rota, esto es el que defienden ustedes». Y dirigiéndose directamente al líder del PSC, Salvador Isla, ha recordado que «hay una mayoría social que defiende que la resolución del conflicto pasa por un referéndum. Negar este anhelo sí que rompe esta concordia. Votar no divide, no es un delito». Por otro lado, ha avisado a ERC y a Junts: «La independencia es revolución. Y la amnistía no se puede desvincular de la autodeterminación». La CUP se abstendrá en la proposición estrella del debate.

Avances para el referéndum

La propuesta de resolución aprobada por Esquerra y Junts, que ha salido adelante gracias a la abstención de la CUP, manifiesta que la resolución del conflicto político entre Cataluña y el estado español pasa por «la vía política y democrática, y se arrecia en la defensa del ejercicio del derecho a la autodeterminación, es decir, que Cataluña pueda decidir su futuro colectivo a través de un referéndum».

De este modo, el Parlamento constata que «el mandato que salió del referéndum del Primero de Octubre de 2017 podrá ser sustituido por un nuevo referéndum acordado con el estado». Y en esta línea, se insta el Gobierno «a hacer todas las acciones oportunas para hacerlo realidad» y se pronuncia a favor que las fuerzas políticas catalanas con representación en el Congreso «no apoyen a una investidura de un futuro Gobierno español que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum».

Los comunes votan a favor de la amnistía

Por otro lado, los tres partidos independentistas y también los comunes han defendido «la necesidad de una ley de amnistía para dejar sin efecto aquello que se había tipificado como infracción penal o administrativa, en relación con la defensa al ejercicio del derecho a autodeterminación de Cataluña». En este ámbito, se pide que el Gobierno y las instituciones catalanas se sumen a «el esfuerzo colectivo» para la aprobación de esta ley y «hacer un seguimiento proactivo de su aplicación de forma inmediata a su aprobación».

Esto se hará partiendo del acuerdo recogido a la proposición de ley orgánica de amnistía y de resolución del conflicto político entre Cataluña y la Estado Español que fue inadmitida a trámite por la Mesa del Congreso y que presentaron conjuntamente los Grupos Parlamentarios de ERC, JxCat y CUP-NCG en 2020. También subraya que en la tramitación de la ley sobre la medida de gracia se realizarán «las acciones necesarias» para poder incluir «todas las personas represaliadas por motivos políticos en esta causa y en defensa de derechos y libertades en el contexto de conflicto social y político con el estado español».

Malgrat apoyado a esta propuesta, el portavoz de los comunes en el Parlamento, David Cid, ha pedido «altura de miras y responsabilidad» a los grupos independentistas y los ha advertido que «si se quiere negociar de verdad, no se pueden poner líneas rojas», ha dicho en referencia a la demanda al PSOE sobre las condiciones para un referéndum. «Altura de miras y responsabilidad. No podemos dar una segunda oportunidad a PP y Vox, que quieren incendiar Cataluña», ha concluido.