Mas descarta una rebaixa d’impostos generalitzada i demana responsabilitat

La consellera d’Economia de la Generalitat, Natàlia Mas, ha sostingut que “no és el moment de fer una rebaixa d’impostos generalitzada ni que impliqui reduir els serveis públics”, i ha subratllat que els ingressos tributaris permeten fer polítiques d’escut social, però també de reindustrialització. En aquest sentit, la consellera ha advertit que la situació econòmica exigeix un esforç públic per a dinamitzar l’economia i per a donar suport a transformacions en àmbits com l’energia i el medi ambient, i ha mantingut que deflactar l’IRPF és fer una “política de titulars”.

“No renunciarem a la política impositiva de la Generalitat ni a cap dels punts de la seva capacitat normativa, ni farem una política fiscal de titulars, sinó responsable i real per a millorar la vida de la gent”, ha afirmat. A més, ha destacat que a través del disseny impositiu dels impostos propis “es poden provocar transformacions” positives, i ha lamentat que Catalunya tingui un sistema de finançament autonòmic que, segons ella, li assigna menys recursos que els que li corresponen.

El president del Govern, Pere Aragonès | ACN

Demana l’aprovació dels pressupostos a Junts

Pel que fa als pressupostos, ha assegurat que li costaria entendre que els qui han estat partícips dels fonaments dels Pressupostos catalans per a 2023 “ara es desentenguin”, en al·lusió els elaborats per Junts i el seu predecessor en el càrrec Jaume Giró abans de sortir-se de l’Executiu català.

Ho ha dit aquest dimarts en la seva primera intervenció en el ple del Parlament, on ha apel·lat “a la responsabilitat de tots els grups” parlamentaris per a aprovar els comptes de 2023, i els ha instat a parlar per a poder arribar a un acord favorable i necessari, ha dit textualment.

La consellera republicana ha defensat que els pressupostos són “l’eina principal que canalitza les actuacions del Govern” i que permeten garantir el creixement econòmic i el benestar de la ciutadania.

Demana donar resposta a la crisi energètica

Ha sostingut que és necessari donar resposta a l’actual conjuntura marcada per la crisi energètica amb “mesures adequades, amb un escut social i econòmic”, i també ha avisat que en els pròxims anys s’hauran d’impulsar grans transformacions industrials, tecnològiques i ambientals. Mas ha explicat que s’està obrint una nova era macroeconòmica, i “el mercat no podrà canviar el model productiu en les pròximes dècades i tampoc l’actuació única dels governs”, ha apuntat.

Ha insistit que “l’eina més poderosa són uns pressupostos que permetin finançar les polítiques públiques que necessiten i mereixen els ciutadans i empreses” de Catalunya, i ha afegit que des del Govern posaran tota l’ambició per a tirar-los endavant.