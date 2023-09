ERC evita el cos a cos amb Junts en el debat de política general

La segona jornada del debat de política general al Parlament ha estat marcada per la petició de “rectificació o eleccions” que Junts per Catalunya ha fet al president de la Generalitat, Pere Aragonès. Una petició que no ha rebut cap resposta per part del president ni del grup republicà, que han esquivat en tot moment el cos a cos amb la formació de Laura Borràs i Jordi Turull i s’han centrat a reclamar la unitat de l’independentisme en la negociació d’amnistia i autodeterminació per facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Aquesta posició dels republicans ha provocat que, un cop acabat el debat, Junts hagi registrat una proposta de resolució perquè el ple de Parlament voti , divendres, sobre la “manca de confiança” en el Govern d’Aragonès.

El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, havia estat directe i havia instat Aragonès a “donar un cop de timó” i triar entre rectificar i recuperar la majoria independentista del 52% o convocar eleccions. “Doni un cop de timó o només li quedarà l’alternativa indefugible de convocar eleccions. Intenti que no sigui una legislatura del tot fallida: o rectificació o eleccions. No faci perdre més temps“, ha exclamat.

“President, Catalunya no mereix aquesta agonia, Catalunya mereix més i ha arribat l’hora de fer autocrítica, per patriotisme hauria de rectificar”, ha reclamat alhora que li ha recordat que “és president gràcies a la majoria dels vots del 52% independentista”. Batet també ha ironitzat amb el paper dels republicans a Madrid perquè “s’ha fet més en quatre setmanes” –en referència a la negociació de la Mesa del Congrés amb Junts amb capacitat de decisió gràcies a l’aritmètica parlamentària sorgida del 23-J– que en els quatre anys de la passada legislatura, quan ERC comptava amb 13 diputats.

Tot i la contundència del missatge de Batet, Aragonès no s’ha molestat ni a contestar-li, malgrat que ahir ja va deixar clar que el seu objectiu és esgotar la legislatura. S’ha limitat a recordar que els republicans sempre havien estat al costat d’Artur Mas, Carles Puigdemont i Quim Torra quan presidien el Govern. El president de la Generalitat ha dit que prefereix “deixar de mirar el passat” i ha allargat la mà als juntaires per negociar units el referèndum. “Tenim l’oportunitat de fer un pas més enllà a l’hora de negociar amb l’estat espanyol. Jo hi seré amb la mà estesa, tenim el mateix objectiu”, ha indicat Aragonès.

“No faré res que erosioni la capacitat negociadora de Catalunya i en la capacitat negociadora de Catalunya hi ha de ser tothom, tothom qui vulgui contribuir, tothom que hi tingui un paper a jugar”, ha dit Aragonès. En aquest sentit, ha destacat: “Coincidim en el ‘què’, amnistia i autodeterminació i coincidim en el ‘com’ i, per tant, el ‘qui’ no pot ser un problema. Perquè el ‘qui’ és Catalunya”, ha sentenciat.

Albert Batet al debat de política general al Parlament de Catalunya 27.09.2023 / Mireia Comas

ERC insta a deixar de banda els retrets

Tampoc ha fet cap mena de pronunciament al desafiament de Junts el president del grup parlamentari republicà, Josep Maria Jové, que ha centrat la seva intervenció en les condicions d’ERC per facilitat la investidura i a demanar, com ha fet el president de la Generalitat, refer la unitat de l’independentisme i deixar de banda els “retrets, atacs gratuïts i de mirar-nos de cua d’ull”. “De res serveixen plors i els laments, perquè el que ens cal és lluitar pel que tots perseguim: la llibertat de tot el país”, ha conclòs.

Els republicans han destacat que “hi ha una majoria reconeixible i molt clara” que, segons ells “hauria d’enfortir-se i reorganitzar-se estratègicament”. “Ara tenim una oportunitat de reconnectar, des de la diversitat, però compartint uns mínims i tenim aquesta oportunitat perquè en el camí que alguns hem desbrossat els darrers anys ara sembla que ja no caminem sols”, ha afegit en referència als últims quatre anys a Madrid.

Junts sotmetrà a votació la “manca de confiança” en el Govern d’Aragonès

Després que Aragonès i Jové hagin ignorat l’advertiment d’Albert Batet, Junts per Catalunya ha decidit entrar a registre una proposta de resolució per sotmetre a votació la “manca de confiança” en el Govern de Pere Aragonès i que, segons Junts, genera “feblesa, inestabilitat i manca de previsió per fer front als reptes que té Catalunya”. Aquesta petició s’ha registrat un any després que Junts decidís sortir del Govern després que Jordi Puigneró fos destituït com a vicepresident.