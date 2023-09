Isabel Coixet: “De sobte la clau de tot la té un pirat que viu a Waterloo”

La directora catalana Isabel Coixet ha opinat respecte al Procés català en diverses ocasions, i, de fet, no en sol desaprofitar cap per donar la seva opinió. Això mateix ha quedat demostrat en una entrevista amb el diari espanyol de dretes El Mundo en motiu de la seva última pel·lícula, que s’ha estrenat al Zinemaldia de Sant Sebastià. L’últim treball de la directora és l’adaptació de l’exitosa novel·la de Sara Mesa, titulada Un amor. Coixet està fent gira d’entrevistes per promocionar aquesta pel·lícula i, a banda de parlar del seu film, ha deixat anar titulars molt polèmics. Com la majoria dels polítics espanyols, Coixet també té a la boca el nom del president a l’exili, Carles Puigdemont, a qui ha definit com “un pirat”.

Isabel Coixet: "De repente, la llave de todo la tiene un pirado que vive en Waterloo. ¡Guau!" https://t.co/EiizliCbUy — EL MUNDO (@elmundoes) September 27, 2023

Prefereix “mantenir-se al marge”, però insulta Puigdemont

Primerament, la guionista i directora catalana diu que la investidura de Pedro Sánchez com a president espanyol li “refanfinfla”, però tot i així opina quan el periodista hi insisteix. És llavors quan parla de Puigdemont i és molt crítica amb el paper de Junts i del president a l’exili en la investidura del president espanyol. “De sobte, la clau de tot la té un pirat que viu a Waterloo. Guau!”, ha carregat. Després assegura que li han passat “tantes coses” que prefereix “mantenir-se al marge”, un sense sentit justament després d’haver fet aquesta afirmació tan polèmica.

De fet, aquest titular ja ha aixecat polseguera i la directora catalana ha rebut moltes crítiques, algunes de molt dures. “Isabel qui?”, es pregunta un usuari de Twitter per minimitzar la importància de la seva opinió. Altres fan comentaris com “guau diu el gos” i “diu la subvencionada”.