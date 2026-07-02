El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aconseguit tirar endavant els seus primers pressupostos des que va arribar a la presidència el 8 d’agost del 2024 i després d’un any i mig de fixar-se l’objectiu de tenir-los en vigor l’1 de gener del 2025. Amb tota probabilitat, aquest també seran els últims comptes de la legislatura perquè l’any que ve hi ha eleccions municipals i espanyoles, si no s’avancen, i l’any 2028 toquen eleccions al Parlament de Catalunya. Aquest escenari de cicle electoral no és gens propici perquè es posin a negociar uns nous comptes, i, de fet, el debat dels pressupostos al Parlament també ha servit perquè els grups, d’una manera o altra, donin el tret de sortida al nou cicle electoral de cara al nou curs polític que arrencarà després de les vacances de l’estiu. Junts s’ha erigit com a alternativa al Govern d’Illa i ha plantejat un “pressupost alternatiu” amb 1.300 esmenes. El PSC ha parlat d’una “majoria útil” amb ERC i Comuns per donar estabilitat a Catalunya, però els socis preferents de l’executiu han aprofitat el debat per marcar distàncies amb els socialistes catalans i deixar clar que el suport als comptes no és cap xec en blanc. El PP ha situat el PSC com el partit que s’ha doblegat a les “exigències” d’ERC i s’ha entregat a les polítiques dels Comuns per convertir la Generalitat en una peça al servei de Pedro Sánchez. Finalment, la CUP ha evidenciat la seva distància amb la resta de formacions d’esquerres, que són les que conformen la majoria al Parlament des de la investidura d’Illa.
Els socialistes s’han desfet en elogis cap als seus socis prioritaris de legislatura i han volgut donar la imatge que les tres formacions formen part d’un bloc progressista. La consellera d’Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha donat les gràcies a ERC i Comuns “per la feina, per l’exigència i pel compromís” amb aquests comptes, que, segons ella, aporten “estabilitat, certeses i eines” perquè Catalunya segueixi avançant. En aquest sentit, el portaveu adjunt del PSC al Parlament, Jordi Riba, ha afirmat que els pressupostos no és només un pacte entre partits, sinó que falca “una majoria útil” per a Catalunya perquè, segons ha dit, les aportacions d’ERC i Comuns han servit per “millorar” els comptes i convertir-los en una eina “més forta, més social i més territorial”. A banda dels elogis a les dues formacions d’ERC, el diputat del PSC ha carregat contra Junts per les esmenes presentades, ja que considera que “esmenen la seva pròpia història”. Així els hi ha preguntat, si després de dècades governant, ara han descobert l’emergència d’habitatge, les infraestructures i la necessitat d’escoles.
Tant Esquerra com els Comuns no s’han deixat enlluernar per les bones paraules dels socialistes i els han deixat clar que el suport als comptes no és cap xec en blanc per a aquesta legislatura. La portaveu d’ERC al Parlament, Ester Capella, ha deixat clar que han donat suport als comptes, “no perquè el Govern hagi fet els deures, sinó perquè el país no es pot permetre continuar aturat”. Alhora, ha dit que el Govern ja no té “excuses” per complir ajornar decisions o no desplegar els acords com el finançament, impulsar la recaptació de l’IRPF o el desplegament de Mossos a ports i aeroports, entre altres. Així mateix, Capella també ha marcat diferències amb Junts per Catalunya i ha defensat la seva aposta per la negociació davant l'”immobilisme” d’altres grups. “Ser coherents és defensar els mateixos objectius i alhora saber aprofitar cada moment, cada negociació, per acostar-nos-hi”, ha subratllat la republicana per reivindicar la manera de fer dels republicans d’arribar a acords a canvi d’obtenir contrapartides. Els Comuns, per la seva banda, han volgut marcar perfil propi i han advertit a Illa que els trobarà de “cara, amb fermesa i convicció” amb el compliment dels acords un cop aprovats els pressupostos. Així mateix, han exigit als socialistes un pla anticorrupció després dels darrers casos de presumpta corrupció al PSOE.
Junts aprofita el debat per situar-se com a alternativa a l’executiu d’Illa
Junts per Catalunya, com a principal partit de l’oposició, ha encarat el debat a la totalitat amb l’objectiu de reivindicar-se com a alternativa al Govern de Salvador Illa. El diputat Antoni Castellà ha emfatitzat que el seu grup parlamentari ha presentat 1.300 esmenes als comptes per posar sobre la taula una “proposta d’alternativa al Govern”. Així, ha defensat que “darrere de cada esmena, hi ha un procés d’escolta activa dels diferents sectors i territoris del país. Continuem creient en una Catalunya en xarxa, escoltant el territori i no governant des d’un despatx”. Els de Carles Puigdemont han posat sobre la taula que Catalunya es discuteix sobre dos models: “la resignació” del PSC o “l’ambició i el lideratge” que, segons ha dit, representa el seu grup. En aquest sentit, Castellà ha defensat que el país necessita uns comptes amb “ambició nacional, un model econòmic de creixement compartit, amb un finançament just, amb una fiscalitat justa, amb serveis públics forts i amb la confiança que aquest país pot liderar el sud d’Europa”. I, d’altra banda, també ha volgut evidenciar la supeditació d’Illa amb Madrid: “Madrid, el govern espanyol, colla a la Generalitat, i la Generalitat colla més encara els ciutadans de Catalunya. I això no és just”, ha sentenciat.
Per la seva banda, el portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha atacat Salvador Illa, a qui ha equiparat amb Artur Mas perquè és un president “atrapat pels seus socis i disposat a criticar l’interès general per mantenir-se una mica més al poder”. Amb tot, la seva major crítica ha estat en clau espanyola perquè, segons ha dit, el president ha convertit la Generalitat en “una delegació política del sanchisme”. Així, li ha retret que s’hagi doblegat a les “exigències” d’ERC i que hagi deixat en mans dels Comuns la política econòmica del país. “Són els Pressupostos que necessita Salvador Illa per continuar governant i Pedro Sánchez per seguir resistint”, ha sentenciat. El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha evidenciat que els comptes aprovats avui seran els únics de tota la legislatura: “No hi haurà nous pactes, ja sigui perquè hi haurà una pròrroga, perquè vindran eleccions, i no s’atreviran a pactar”.
La CUP avisa a PSC, ERC i Comuns del risc de generar “frustració”
D’altra banda, la CUP ha justificat el vot en contra del seu grup contra els pressupostos per marcar distàncies amb la resta de formacions d’esquerres a la cambra i deixar clar que els comptes aprovats avui no donen resposta a les necessitats de Catalunya i els falta ambició: “Aquests pressupostos no estan a l’altura d’aquest país”. “Si l’esquerra governa o condiciona governs i la vida no millora evidentment, ¿qui recollirà aquesta frustració? La recollirà l’extrema dreta”, ha advertit la diputada Laure Vega i ha considerat que salvar els mobles políticament no és fer que la vida de la ciutadania sigui millor. “Quan acabi la legislatura ningú no recordarà el nombre exacte de cap partida. El que recordarà la gent és una altra cosa: si va poder marxar de casa i oblidar les mudances, si va poder tenir un fill, si el seu pare va arribar a temps a una operació o a una residència, si el tren va passar…”, ha expressat. Finalment, Aliança Catalana ha atacat a ERC per renunciar en la negociació dels pressupostos al traspàs de la recaptació de l’IRPF i al “finançament singular“. “Les seves grans proclames acaben convertides en monedes de canvi”, ha sentenciat la diputada Rosa Maria Soberana.