La 22a edició de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) ja és aquí. Comença aquest dimecres al matí, a la Sala Brigades Internacionals de la seu de la UGT de Catalunya a la rambla Santa Mònica, sota el lema L’optimisme de la raó. Hi haurà xerrades i debats fins divendres al migdia, si bé dimecres i dijous hi ha sessions de matí i de tarda. Seran, per tant, dos dies i mig intensos de reflexió sobre la potència transformadora del pensament crític i l’acció col·lectiva, les eines que es proposen com a eines per afrontar els reptes actuals, en un context marcat per l’ascens dels extremismes i la incertesa política i social. Hi haurà un seguit de debats centrats en l’economia, la desigualtat, la cultura, la política i les resistències socials. I totes les intervencions es podran seguir en directe aquí, a través de la retransmissió per estríming de la mateixa UPEC. Divendres, com ja és tradició, el plat fort de la jornada de cloenda serà un debat amb representants de les forces polítiques progressistes amb representació parlamentària.
Aquest és el programa, amb els accessos a la retransmissió de cada sessió:
Dimecres, 1 de juliol
09:30 hores – Inauguració
Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya.
Mirnaya Chabás, relacions institucionals de CCOO de Catalunya i secretària de formació sindical.
Representants de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
Presentació de les jornades: João França, rector de la UPEC.
10:00 – Conferència inaugural | Un món convuls: d’on venim i cap a on ens porten?
Rosa Maria Calaf, periodista.
Entrevistada per Quico Sallés (El Món).
12:00 – Tax the rich: els impostos mouen el món
Pere Aragonès, professor associat d’Història Econòmica i expresident de la Generalitat de Catalunya.
Franc Cortada, director d’Oxfam Intermón.
Modera: Laura Aznar (Crític).
16:00 – De la desigualtat al ressentiment
Marta Ribera, investigadora a l’Observatori DESCA i membre de l’Espai Zero Vuit.
Cecilia Vergnano, professora d’Antropologia a la Universitat de Barcelona.
Moussa Bourekba, investigador al CIDOB.
Modera: Sandra Vicente (elDiario.es).
18:30 – Cultura per a una esperança radical
Layla Martínez, editora i escriptora.
Leo Espluga, filòsof i divulgador.
Modera: Víctor Yustres, periodista.
Dijous, 2 de juliol
09:30 – Fer política des de la diversitat
Carlos Durán Ruiz, regidor del PSC a Esplugues de Llobregat.
Omar Noumri, alcalde de Castelló de Farfanya per ERC.
Jessica González, regidora dels Comuns a Barcelona.
Modera: Alaaddine Azzouzi, periodista.
12:00 – No a la guerra: construir la pau, dia a dia
Jordi Armadans, politòleg, periodista i activista per la pau
Ada Colau, exalcaldessa de Barcelona i activista.
Luca Gervasoni, director de l’Institut NOVACT de Noviolència.
Modera: Cristina Mas (Ara).
16:00 – Expropiem Internet
Marta G. Franco, investigadora en drets digitals.
Proyecto UNA, col·lectiu d’escriptura que investiga la cultura digital.
Arnau Monterde, director de Participació i Innovació Democràtica a l’Ajuntament de Barcelona.
Modera: Sara Borrella (Colectic).
18:30 – No passaran: pràctiques de resistència
Enrique Javier Díez Gutiérrez, catedràtic de la Universidad de León i expert en pegadogia crítica.
Oriol Eurasquin (Infusión Ideológica), investigador a l’institut de filosofia del CSIC, creador de contingut i activista.
Bittah, MC a Tribade, psicòloga i sòcia cooperativista de Versembrant
Modera: Anaïs Borràs (La Directa).
Divendres, 2 de juliol
09:30 – Les raons de les esquerres
Ferran Pedret, president del grup del PSC al Parlament de Catalunya.
Elisenda Alamany, secretària general d’ERC
Gerardo Pisarello, diputat dels Comuns al Congrès
Laure Vega, diputada de la CUP al Parlament de Catalunya.
Modera: Sara González (El Periódico).
12:00 – Conferència de cloenda: Com vam guanyar Nova York
Grace Mausser, co-presidenta de Democratic Socialists of America (DSA) a la ciutat de Nova York.
14:00 – Premis UPEC 26
Com cada any, la UPEC tanca l’edició amb l’entrega dels premis de la UPEC a dos col·lectius que treballen per la defensa dels valors de la llibertat, la pau i la igualtat. Aquest any s’atorga a:
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