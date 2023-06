Els comuns proposen Gallego com a nou president del Parlament

El portaveu d’En Comú Podem al Parlament, David Cid, ha demanat obrir una “nova etapa” a la Cambra i proposa que el seu diputat Joan Carles Gallego sigui candidat a presidir-la, després que la Mesa hagi retirat l’escó a la presidenta suspesa, Laura Borràs (Junts).

Ho ha dit en roda de premsa des del Parlament després que la Mesa hagi decidit retirar l’escó a Borràs en compliment de l’ordre de la Junta Electoral Central (JEC) després de la seva condemna per prevaricació i falsedat documental.

El portaveu d’En Comú Podem al Parlament, David Cid | ACN

Nou ple el 9 de juny

La mateixa Mesa ha convocat un ple per al divendres 9 de juny per a elegir relleu en la Presidència, i Cid s’ha dirigit a PSC, ERC i CUP per a fer possible “una majoria progressista i de consens i no lliurar a Junts la Presidència de manera gratuïta”.

Majoria d’esquerres

Per tot plegat, ha proposat que amb la “majoria folgada d’esquerres” que hi ha al Parlament es voti un president també d’esquerres i ha plantejat el nom de Gallego com a substitut de Borràs. Tot i que el considera de “consens”, ha obert la porta a pactar un altre nom que pugui semblar bé a PSC, ERC i CUP. “Estem disposats a parlar del que calgui i de qui calgui amb la resta de forces de progrés del Parlament”, ha dit.

Cid ha remarcat que després de la decisió de la Mesa “no queden més excuses” per escollir un nou president i ha lamentat que s’hagi hagut d’arribar a aquesta situació. Així, ha criticat que s’hagi deixat passar “mesos” per “càlculs electorals”.

Anna Erra, la més ben situada

Per la seva banda, Junts per Catalunya, en una roda de premsa de la secretària segona del Parlament, Aurora Madaula, no s’ha mullat i ha anunciat que escoltaran a Borràs abans de prendre cap decisió sobre la presidència de la cambra. Tot i això, la persona més ben posicionada és l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, qui té prou suports interns per acabar amb l’interinatge de la cambra. Així mateix, ERC també opta per una presidència de Junts, tal com va exposar el seu president, Oriol Junqueras, en una roda de premsa aquest dimarts per fixar les condicions de cara el front comú de les pròximes eleccions espanyoles del 23 de juliol.