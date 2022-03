Moratinos nega un “gir copernicà” en la posició d’Espanya al Sàhara

L’exministre d’Afers Exteriors i Altr Representant de Nacions Unides per l’Aliança de Civilitzacions, Miguel Ángel Moratinos, ha assenyalat aquest divendres que aquells que veuen un “gir copernicà” en la posició d’Espanya sobre el Sàhara anunciada aquest divendres pel govern tenen “poca memòria històrica”.

Així ho ha indicat Moratinos en declaracions a Servimedia, després que el govern confirmés l’inici d’una “nova etapa” diplomàtica amb el Marroc en considerar la iniciativa marroquí per a l’autonomia del Sàhara com la “base més seriosa, realista i creïble per a la resolució”. de la situació.

En aquest sentit, va dir que en l’època en el que era ministre d’Afers Exteriors en el govern de José Luis Rodríguez Zapatero Espanya ja va manifestar que la proposta d’autonomia del Sàhara que va presentar Marroc el 2007 era una “base seria i realista per trobar una solució”, sempre “en el marc de la ONU” i que fóra “acceptable” per les dues parts.

Per això, ha aclarit que aquesta tesis “no és quelcom solament d’Espanya i Sánchez”, en referència a l’actual president del govern, sinó que “ja hi ha dins del marc internacional un reconeixement d’aquest pla”. Després, ha continuat, “hi ha matisos” que poden ser menors, però insisteix que en la posició d’Espanya no ha donat “un gir copernicà com estan dient alguns titulars de premsa”.

“No és un canvi radical”, ha indicat, “no és una sorpresa”. Al respecte, ha destacat que ell, des que va ser nomenat subdirector general per a Àfrica del Nord, en 1987 ha seguit aquest assumpte, així com la seva evolució, i des de la presentació del pla marroquí de 2007 “només amb anar a hemeroteques” es poden veure declaracions de Zapatero i seves que ja coincidien amb la posició manifestada avui per l’executiu de Sánchez.

“Molt bona notícia”

Moratinos ha titllat de “molt bona notícia” la posició del govern i ha assegurat que se l’hauria de rebre amb “gran satisfacció” perquè el comunicat del Marroc “posa punt final” a aquesta “crisis de falta de confiança” que s’havia produït entre dos països “ amics”, que tenen una història “molt llarg i molt entrellaçada” i que han de mirar “al futur” davant els “múltiples desafiaments i reptes i treballar junts”.

En aquesta mateixa línia, va destacar que l’opinió pública espanyola ha d’acollir aquesta notícia amb “enorme satisfacció” perquè passa una pàgina a un “moment difícil” i ara tots dos països podran enfrontar-se a noves situacions de “manera corresponsable”. Ara, ha comentat que el que s’ha de fer és desenvolupar “tot el potencial” que tenen les relacions entre Espanya i Marroc i ha augurat que, a partir d’ara, la relació bilateral “serà molt bona”.