És la Universitat Catalana d’Estiu a Manresa, coneguda com “l’UCE de butxaca” i amb la vuitena edició ja s’ha consolidat en l’espai acadèmic de l’estiu. Una versió reduïda i concentrada de les jornades que fa més de cinquanta anys se celebren a Prada, el Conflent, cada mes d’agost. Enguany, l’UCE a Manresa se celebrarà del 25 al 27 de juny a l’Auditori de la Plana de l’Om, afrontant un dels debats polítics, socials i econòmics del moment: Població i recursos: un equilibri molt fràgil. Una de les grans novetats de l’edició 2026 serà que totes les ponències seran gratuïtes, únicament caldrà una inscripció prèvia a través de la pàgina web de la Universitat Catalana d’Estiu.
Durant tres dies representants del món acadèmic, econòmic, científic i institucional es reuniran a la capital del Bages per “reflexionar i ajudar a divulgar coneixement sobre aquelles qüestions prioritàries i que generen debat entre les quals la defensa de la democràcia, l’habitatge, les migracions, l’auge de l’extrema dreta, la demografia, la salut o l’ús de les energies renovables”. La lliçó inaugural El miracle industrial i econòmic català, a càrrec del catedràtic d’història i institucions econòmiques a la Universitat Pompeu Fabra i membre de l’Institut d’Estudis Catalans, Albert Carreras, serà el 25 de juny a dos quarts d’onze del matí, una masterclass que donarà el tret de sortida a tres dies de ponències i debats.
Tres dies de debat intens
Al llarg de tres dies, el programa abordarà qüestions com el creixement demogràfic, el canvi climàtic, la disponibilitat d’aigua, les necessitats energètiques, el transport, l’envelliment de la població, la salut, el populisme, l’habitatge, les migracions i la defensa de la democràcia. Les sessions combinaran taules rodones, debats i projeccions audiovisuals amb la participació de figures destacades dels àmbits universitari, polític i professional. Entre els participants hi ha noms com Vicenç Villatoro, Salvador Cardús, Xavier Cuadras, que és un dels autors de l’informe Fènix, Mònica Terribas, Joaquim Nadal, Jordi Casassas, així com especialistes en demografia, urbanisme, energia, salut i economia, entre els quals destaquen Dolors Garcia, cap del servei d’urgències d’Althaia, i Mariona Riera-Lázaro, investigadora del Centre d’Estudis Demogràfics de la UAB.
Les jornades inclouran també activitats culturals obertes com poden ser la projecció del documental Esperant l’aigua, dedicat als regadius i al paisatge de l’Horta de València, i del curtmetratge Sisè primera, centrat en la problemàtica de l’accés a l’habitatge. El debat polític el mantindran sobre l’habitatge el portaveu adjunt al Parlament del PSC, Jordi Riba, la portaveu d’ERC, Ester Capella, i la portaveu d’habitatge al Congrés de Junts, Marta Madrenas.
Una aposta manresana
L’UCE a Manresa és una “aposta” per “ajudar a crear debat i coneixement més enllà del món acadèmic”, segons explica Joan Vila, tinent d’alcalde d’Empresa, Turisme i Coneixement de l’Ajuntament de Manresa, que ha estat un dels que ha esperonat la gratuïtat de les sessions. El president de l’UCE, el catedràtic, Jordi Casassas justifica el títol de les jornades perquè “vivim en un món complex amb massa desinformació i desconeixement i en què calen respostes. L’UCE és un instrument potent amb experts que ajuden a tenir més idees de valor”.