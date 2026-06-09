Es la Universitat Catalana d’Estiu en Manresa, conocida como «la UCE de bolsillo» y con la octava edición ya se ha consolidado en el espacio académico del verano. Una versión reducida y concentrada de las jornadas que desde hace más de cincuenta años se celebran en Prada, en el Conflent, cada mes de agosto. Este año, la UCE en Manresa se celebrará del 25 al 27 de junio en el Auditori de la Plana de l’Om, abordando uno de los debates políticos, sociales y económicos del momento: Población y recursos: un equilibrio muy frágil. Una de las grandes novedades de la edición 2026 será que todas las ponencias serán gratuitas, solo se requerirá una inscripción previa a través de la página web de la Universitat Catalana d’Estiu.

Durante tres días, representantes del mundo académico, económico, científico e institucional se reunirán en la capital del Bages para «reflexionar y ayudar a divulgar conocimiento sobre aquellas cuestiones prioritarias y que generan debate, entre las cuales la defensa de la democracia, la vivienda, las migraciones, el auge de la extrema derecha, la demografía, la salud o el uso de las energías renovables». La lección inaugural El milagro industrial y económico catalán, a cargo del catedrático de historia e instituciones económicas en la Universitat Pompeu Fabra y miembro del Institut d’Estudis Catalans, Albert Carreras, será el 25 de junio a las diez y media de la mañana, una masterclass que dará inicio a tres días de ponencias y debates.

Vicenç Villatoro, periodista y escritor. Uno de los ponentes de la UCE de este año | Mireia Comas

Tres días de debate intenso

A lo largo de tres días, el programa abordará cuestiones como el crecimiento demográfico, el cambio climático, la disponibilidad de agua, las necesidades energéticas, el transporte, el envejecimiento de la población, la salud, el populismo, la vivienda, las migraciones y la defensa de la democracia. Las sesiones combinarán mesas redondas, debates y proyecciones audiovisuales con la participación de figuras destacadas de los ámbitos universitario, político y profesional. Entre los participantes hay nombres como Vicenç Villatoro, Salvador Cardús, Xavier Cuadras, que es uno de los autores del informe Fènix, Mònica Terribas, Joaquim Nadal, Jordi Casassas, así como especialistas en demografía, urbanismo, energía, salud y economía, entre los que destacan Dolors Garcia, jefa del servicio de urgencias de Althaia, y Mariona Riera-Lázaro, investigadora del Centro de Estudios Demográficos de la UAB.

Las jornadas incluirán también actividades culturales abiertas como la proyección del documental Esperant l’aigua, dedicado a los regadíos y al paisaje de l’Horta de Valencia, y del cortometraje Sisè primera, centrado en la problemática del acceso a la vivienda. El debate político sobre la vivienda lo mantendrán el portavoz adjunto en el Parlamento del PSC, Jordi Riba, la portavoz de ERC, Ester Capella, y la portavoz de vivienda en el Congreso de Junts, Marta Madrenas.

Una apuesta manresana

La UCE en Manresa es una «apuesta» para «ayudar a crear debate y conocimiento más allá del mundo académico», según explica Joan Vila, teniente de alcalde de Empresa, Turismo y Conocimiento del Ayuntamiento de Manresa, que ha sido uno de los que ha impulsado la gratuidad de las sesiones. El presidente de la UCE, el catedrático, Jordi Casassas justifica el título de las jornadas porque “vivimos en un mundo complejo con demasiada desinformación y desconocimiento y en el que se necesitan respuestas. La UCE es un instrumento potente con expertos que ayudan a tener más ideas de valor”.