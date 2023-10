Puigdemont: “L’1-O ha de ser el nervi que determini l’acció política”

El president a l’exili, Carles Puigdemont, ha fet l’últim parlament a l’acte de commemoració de l’1 d’octubre. Puigdemont ha recordat que “el referèndum ha esdevingut una referència política arreu”. En aquest sentit, ell mateix ha assegurat que cal continuar treballant per la independència de Catalunya i que, després de l’1-O, cal “tenir els punts cardinals clars”. És per això, doncs, que Puigdemont ha demanat als ciutadans que recordin l’1 d’octubre, ja que ha explicat que no només és una data a commemorar sinó que “ha de ser el nervi que determini l’acció política que construeix nació, salva la llengua i que ens encamina al reconeixement internacional”.

Amb un públic entregat a la causa, l’acte general de celebració de l’1 d’octubre ha arrancat amb la presentació de Joel Joan i Carme Sansa. En un escenari sense estelades, ambdós presentadors han demanat al públic que els tiressin les banderes i n’han col·locat dues a cada costat del faristol de l’escenari. “Ja no estem d’acord ni amb la bandera”, ha ironitzat Joan, qui ha assegurat que “no commemorem una derrota sinó que celebrem una victòria”. Precisament de victòria és el que ha parlat el primer dels ponents de la tarda. Sergi Perelló, secretari general de La Intersindical CSC, ha reconegut que les votacions d’ara fa sis anys van ser un acte de “radicalitat democràtica sense precedents a Europa”. En aquest sentit, Perelló ha explicat que el referèndum “va ser un cop d’amunt la taula” i ha afegit que “hi havia la voluntat d’autodeterminar-nos”.

La manifestació dels CDR i les entitats s’uneixen a Passeig de Gràcia / Mireia Comas

Amnistia lligada amb la independència i sense discrepàncies

També la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu ha volgut llançar un missatge als espectadors d’aquest acte. “No s’ha acabat, vam lluitar, vam guanyar, però no vam fer la independència”, ha dit Feliu, qui ha assegurat que aquell 1 d’octubre ens va ensenyar que hem de ser als carrers: “Cada dia serà 1 d’octubre fins que no aconseguim la independència“. Pel que fa a la decisió política de posar l’amnistia com a condició per a la investidura de Pedro Sánchez, la presidenta de l’ANC s’ha mostrat molt crítica amb els partits i ha dit que “serà una amnistia parany, una trampa que servirà per blanquejar l’estat espanyol”. Així doncs, Feliu ha assegurat que aquesta condició ha d’anar lligada a una declaració de la independència de Catalunya, ja que si no és així, el govern espanyol “aconseguirà governar i s’evitarà la sentència del Tribunal Europeu dels Drets Humans”.

L’amnistia és una de les paraules que més ha ressonat durant l’acte, però sobretot s’ha parlat de la unió de l’independentisme, un desig que ara per ara sembla no ser del tot cert. “Li estem regalant la victòria a l’estat espanyol per culpa de les nostres discrepàncies”, ha lamentat Xavier Antich, president d’Òmnium Cultural. En aquest sentit, el president de l’entitat ha remarcat que l’1 d’octubre se celebra que “vam guanyar”, però que “encara no tenim la república catalana”. Amb tot, Antich també ha coincidit amb Feliu en dir que l’amnistia és necessària, però no l’únic que s’ha de demanar. Tot i això, ha remarcat que si estan lluitant tant per l’amnistia és per “forçar a l’estat a reconèixer que votar no és delicte”.