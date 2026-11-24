La llibertat d’expressió només existeix depenent del complement circumstancial de lloc. Així ho demostra la resolució que ha rebut en David, un veteraníssim activista de l’independentisme, en la qual se li comunica que li han obert un expedient sancionador en aplicació de la Llei de Seguretat Ciutadana, coneguda com a llei mordassa, que li pot suposar una multa de 600 euros. El motiu és haver cridat “Visca la república catalana i puta Espanya!” davant la Prefectura del Cos Nacional de Policia (CNP) a la Via Laietana, un espai reivindicat per a la memòria històrica per ser l’escenari de la repressió durant el franquisme i els principis de la transició contra la dissidència política. La sanció li ha arribat a través del Departament d’Interior, que dirigeix Núria Parlon.
Els fets es van registrar el 18 d’agost passat, quan en David passava per davant de la comissaria i va cridar la consigna independentista. “Ni em vaig aturar, vaig passar pel davant i mentre caminava vaig cridar!”, explica en conversa amb El Món. “Tot seguit, em van tocar a les espatlles i un agent uniformat em va preguntar si havia cridat Puta Espanya i li vaig dir que sí”, continua. Immediatament, l’agent el va conduir cap a l’interior de la Prefectura on el va retenir en una sala entrant a mà esquerra.
Un interrogatori per sancionar-lo
“M’hi vaig estar entre una hora i una hora i mitja, em van fer treure la gorra negra de l’estelada que portava, però, en canvi, no em van dir res del domàs que portava com a capa amb la imatge de Carles Puigdemont”, detalla. “Gràcies a Déu que em van fer treure la gorra, perquè no aguantava la calor!”, ironitza. En aquella estona dos agents de policia el van avisar que el denunciarien i li demanaven explicacions per haver cridat “Puta Espanya” etzibant-li que no era injusta l’expressió després del que “Espanya havia fet per tothom”, ell inclòs. “També em van dir que parlés castellà, com si jo tingués cap problema a fer-ho, perquè els vaig recordar que als de la meva generació ens van ensenyar només en castellà”, ressalta.
“Em van denunciar i van redactar una acta de la retenció i dels fets, però em vaig negar a signar; jo no signo res”, afegeix en David que es mostra prou serè en explicar l’episodi que titlla d’anècdota. “Ja em poden denunciar i tot el que vulguin, ja em poden sancionar o multar, que jo no penso fer cas!”, remarca. David descriu l’escena amb un punt de resignació sense cap acritud cap als dos uniformats que els van denunciar. “Quan van haver acabat i em van dir que podia marxar, els vaig dir, adeu, bona nit, jo soc molt educat”, indica.
La sorpresa va ser quan ahir va rebre una notificació de la proposta de sanció. Segons el document, al qual ha tingut accés El Món, els agents el van denunciar en aplicació de l’article 37.4 de la llei mordassa per faltes de respecte i consideració dirigides a un membre dels cossos i forces de seguretat de l’Estat. A més, la resolució afirma que en David va cridar “puta Espanya i puta policia”. Una expressió que en David nega rotundament. “Això és mentida, vaig dir ‘visca la república catalana i puta Espanya!”, replica. De fet, és una de les seves expressions habituals en tota concentració en pro de la independència on en David participa des de fa anys i panys.