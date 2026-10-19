El respecte pels drets lingüístics dels catalanoparlants continua topant amb una barrera sistemàtica en l’àmbit dels cossos i forces de seguretat presents a Catalunya. Les 23 discriminacions recollides per Plataforma per la Llengua entre gener i desembre de 2025 posa de manifest un degoteig constant d’episodis de catalanofòbia protagonitzats per agents de la Policia espanyola. També n’hi ha dels Mossos d’Esquadra i policies locals de diversos municipis, però són testimonials comparades amb les altres. Lluny de ser fets aïllats, els testimonis descriuen un patró recurrent de menyspreu, coaccions, exigències il·legals de canvi de llengua i, en alguns casos, expedients sancionadors amb relats falsos per justificar la discriminació.
El 2025, l’ONG del català va rebre denúncies per 176 casos de discriminació lingüística contra els catalanoparlants en l’administració pública, un nou rècord molt superior al de l’any passat. De fet, tots els casos registrats l’any passat per l’entitat presidida per Òscar Escuder representen un augment del 44,3% respecte del 2024. Així mateix, l’informe de discriminacions lingüístiques a catalanoparlants per part de l’Estat espanyol destaca que, en el període 2007-2025, els cossos i forces de seguretat van ser el segon àmbit amb més casos (24,3%), només per darrere de la sanitat pública (34,4%). Durant l’últim any analitzat, van concentrar el 17% de les denúncies.
Els casos recollits per Plataforma per la Llengua evidencien que tràmits quotidians –com renovar el DNI o el passaport, un control de trànsit o una atenció a la via pública– es converteixen sovint en situacions de tensió on s’incompleix la legalitat vigent sobre l’oficialitat del català. L’entitat en defensa de la llengua atribueix aquestes actituds al supremacisme lingüístic castellà latent en les forces de seguretat de l’Estat, a causa de l'”estatisme i la vinculació que té amb la idea hegemònica d’Espanya”.
El recull complet dels casos registrats durant l’any 2025:
Rebuig deliberat al català a la comissaria de plaça Espanya: Un funcionari de la Policia espanyola que el dia anterior havia atès en català a una ciutadana a la comissaria de la plaça d’Espanya de Barcelona s’hi va negar rotundament l’endemà –”Pues hoy no”–, mentre la resta de companys van al·legar no entendre la llengua fins a la intervenció d’un altre agent.
Mofa policial a Trafalgar per parlar en català: Un ciutadà va acudir a la comissaria de la Policia espanyola del carrer Trafalgar de Barcelona i, en ser informada que no podia ser atesa per arribar tard, va sentir com els agents fan mofa entre ells pel fet d’haver-se’ls adreçat en català.
De la discriminació a la multa de 601 euros amb un relat fals: El denunciant va demanar indicacions a uns agents a l’exterior de la comissaria de la Policia espanyola del carrer Trafalgar de Barcelona i, davant la seva exigència de parlar en castellà i la negativa del ciutadà a renunciar als seus drets, va rebre una denúncia posterior amb una multa de 601 euros acompanyada d’un relat fals que l’acusava d’actitud desafiant i insults.
Tallat en sec a la Jonquera: Un ciutadà va trucar a la comissaria de la policia espanyola a la Jonquera per una consulta sobre el passaport i l’agent el va interrompre agressivament, remarcant que allà només es parla “el español” abans de penjar-li el telèfon.
La resposta catalanòfoba d’un policia local de Piera: Un ciutadà de Piera és requerit per retirar el vehicle de la via pública del municipi i, mentre un dels agents locals va interactuar en català, l’altre es va negar de males maneres a atendre’l en la llengua oficial argumentant que no hi tenia cap obligació. “No tengo por qué hablar en catalán”, li va etzibar.
Sense atenció a Sant Martí per mantenir el català: Un ciutadà va anar a la comissaria de la policia espanyola de Sant Martí (Barcelona) per demanar informació, però en negar-se a parlar en castellà el funcionari de l’atenció al ciutadà es va negar a atendre’l i no li va oferir cap alternativa.
Comiat amb sarcasme en nom del bilingüisme: Un agent de la policia local de Sant Adrià del Besòs es va negar a indicar la parada de metro en català a un ciutadà al·legant que “hay bilingüismo”, i va acomiadar-lo amb la frase sarcàstica: “Vaya usted por la sombra porque el sol calienta mucho”.
Catalanofòbia al Prat: Agents de la Policia espanyola al control d’arribades de la terminal 2 de l’aeroport del Prat es van negar a atendre en català els viatgers que es queixaven per les llargues cues i, a més, els van exigir parlar “en español”. “Esto es España y si no estás de acuerdo, coges el avión y te marchas”.
Forçada a canviar de llengua per renovar el DNI del fill: Un ciutadà va acompanyar el seu fill petit a la comissaria de la Policia espanyola a Vilafranca del Penedès i l’agent li va exigir repetidament que respongués en castellà, forçant-la a cedir per poder completar el tràmit.
Multa redactada exclusivament en castellà a la terrassa d’un bar: Un home va ser sancionat per la Policia Local a Cornellà de Llobregat i, tot i demanar explícitament que l’acta fos en català, l’agent el va ignorar i va redactar la sanció únicament en castellà.
Prepotència a Badalona: Un ciutadà va demanar informació per sol·licitar hora per al NIE a la comissaria de Badalona i un policia espanyol li va respondre amb prepotència i de males maneres que només atenia en castellà.
L’argument fal·laç de la Constitució: Després de trucar a la Policia Local de Cornellà de Llobregat per un incident amb un gos en un parc, un agent va exigir a la denunciant que li parlés en castellà argumentant falsament que és una obligació que “está escrito en la Constitución”.
L’excusa del bilingüisme per no redactar la denúncia en català: Un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona es va negar a redactar una denúncia a un taxista en català sota el pretext que tots dos són “bilingües“, tot i que el policia va mostrar severes dificultats per expressar-se en la llengua catalana.
Insultat per demanar atenció en català a Barcelona: Un ciutadà va acudir a renovar el passaport al carrer Trafalgar de Barcelona i, en reclamar el seu dret a ser atès en català, la funcionària de la policia espanyola va dir-li que ni l’entenia i el va redirigir a un altre agent acusant-lo de ser “borde y maleducado”.
Sense personal que entengui el català en el torn de tarda: Una mare va acompanyar el seu fill a la comissaria de la policia espanyola al carrer Trafalgar de Barcelona a denunciar d’urgència una suplantació d’identitat, però va ser rebutjada amb l’argument que a la tarda no hi ha cap funcionari que entengui el català i convidant-la a tornar l’endemà al matí.
Canvi de llengua forçat per tramitar el DNI a Barcelona: Un ciutadà es va veure obligat a canviar al castellà durant la renovació del seu DNI a la comissaria de la Policia espanyola del carrer Trafalgar perquè l’agent li va exigir parlar “en español” al·legant que no entenia el català.
Obligada a parlar en castellà per renovar el carnet a Camprodon: La filla del denunciant és obligada a parlar en castellà per agents de la Policia espanyola durant el procés de renovació del seu DNI a les dependències de Camprodon.
La resposta catalanòfoba d’una agent dels Mossos: En un control de trànsit a la mitjanit a Sant Feliu de Llobregat, el conductor –que tornava passada la mitja nit de Barcelona cap a Molins de Rei– va demanar ser atès en català i va rebre la reacció agressiva d’una agent dels Mossos d’Esquadra: “No empecemos con las gilipolleces”.
Mofa pels números del DNI: Un ciutadà va dictar els números del seu carnet d’identitat a la comissaria del carrer Trafalgar i el policia espanyol es va negar a acceptar el mot “vuit”, preguntant amb burla “¿’Vuit’? ¿Qué es eso?” abans d’haver d’avisar un company.
Capacitats per a l’anglès però no per al català a Mataró: El denunciant va acudir a la comissaria de la Policia espanyola a Mataró per a un certificat i va rebre la negativa d’una treballadora que assegurava no tenir ningú capacitat per atendre en català, mentre un altre funcionari atén usuaris en anglès.
Burles i menyspreu lingüístic: Una ciutadana es va enfrontar a la mofa d’un agent de la Policia Nacional durant la renovació del DNI a Sant Feliu de Llobregat. L’agent li va parlar en castellà, però ella va mantenir en català malgrat que el policia va intentar fer-la canviar d’idioma: “Si te estoy hablando en castellano, ¿por qué no me hablas en castellano?”. Ella va defensar el seu dret de parlar en català, però va haver de fer front a les burles de l’agent: “si lo prefieres hablamos en inglés” o “a ver, ¿cuántas lenguas hablas?”. Quan ella va dir que sabia anglès, ell va respondre: “Ah, en inglés sí, pero en castellano no quieres hablar?“. Finalment, com que ella va mantenir el català, el policia va anar a buscar una altra persona que l’atengués.
Bloquejat a la porta de la comissaria de Terrassa: Un policia espanyol va impedir a un ciutadà l’entrada a la comissaria de Terrassa per acompanyar el seu fill: “No te entiendo“. Només se li va permetre l’accés quan va cedir en l’ús del català i es va expressar en castellà, en una clara demostració d’ostentació d’autoritat que el deixa profundament humiliat.
Acusat de desobediència i desordres per demanar el català a Tarragona: Un ciutadà va demanar a un agent de la Guàrdia Urbana de Tarragona que se li adrecés en català de matinada; però el policia va reaccionar amb crits i hostilitat –“¡Saca tu documento ya!”– i, posteriorment, el ciutadà va rebre dues propostes de sanció per desobediència i desordres.
La justificació catalanòfoba d’un policia a l’Hospitalet: Durant la tramitació del DNI a la Rambla Just Oliveras de l’Hospitalet de Llobregat, un policia espanyol va justificar la seva incapacitat per atendre en la llengua pròpia afirmant: “No tengo por qué saber catalán, es un dialecto. Yo sé la lengua oficial de España”.
Retenció i amenaces de sanció a l’aeroport del Prat per voler una fulla de queixa: Un viatger va patir una retenció de més de trenta minuts al control de passaports després de defensar el seu dret a parlar en català, i va haver de suportar “comentaris ofensius” i qualificatius com “intransigent” pel simple fet de fer ús del català. Quan va intentar presentar una queixa formal, els agents l’amenacen de sancionar-lo i el sotmeten a un circuit burocràtic dissuasiu.