La libertad de expresión solo existe dependiendo del complemento circunstancial de lugar. Así lo demuestra la resolución que ha recibido David, un veterano activista del independentismo, en la cual se le comunica que le han abierto un expediente sancionador en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, que le puede suponer una multa de 600 euros. El motivo es haber gritado «¡Viva la república catalana y puta España!» frente a la Prefectura del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en la Via Laietana, un espacio reivindicado por la memoria histórica por ser el escenario de la represión durante el franquismo y los principios de la transición contra la disidencia política. La sanción le ha llegado a través del Departamento de Interior, que dirige Núria Parlon.

Los hechos se registraron el pasado 18 de agosto, cuando David pasaba frente a la comisaría y gritó la consigna independentista. «Ni me detuve, pasé por delante y mientras caminaba grité», explica en conversación con El Món. «Inmediatamente, me tocaron en los hombros y un agente uniformado me preguntó si había gritado Puta España y le dije que sí», continúa. Inmediatamente, el agente lo condujo hacia el interior de la Prefectura donde lo retuvo en una sala entrando a mano izquierda.

Parte resolutiva de la propuesta de sanción que ha recibido David por gritar Puta España/QS

Un interrogatorio para sancionarlo

«Estuve allí entre una hora y una hora y media, me hicieron quitar la gorra negra de la estelada que llevaba, pero, en cambio, no me dijeron nada sobre la bandera que llevaba como capa con la imagen de Carles Puigdemont», detalla. «¡Gracias a Dios que me hicieron quitar la gorra, porque no aguantaba el calor!», ironiza. En ese tiempo dos agentes de policía le avisaron que lo denunciarían y le pedían explicaciones por haber gritado «Puta España», diciéndole que no era injusta la expresión después de lo que «España había hecho por todos», él incluido. «También me dijeron que hablara castellano, como si yo tuviera algún problema para hacerlo, porque les recordé que a los de mi generación nos enseñaron solo en castellano», resalta.

«Me denunciaron y redactaron un acta de la retención y de los hechos, pero me negué a firmar; yo no firmo nada», añade David que se muestra bastante sereno al explicar el episodio que califica de anécdota. «Ya me pueden denunciar y todo lo que quieran, ya me pueden sancionar o multar, que yo no pienso hacer caso», remarca. David describe la escena con un punto de resignación sin acritud hacia los dos uniformados que lo denunciaron. «Cuando terminaron y me dijeron que podía irme, les dije, adiós, buenas noches, yo soy muy educado», indica.

La sorpresa fue cuando ayer recibió una notificación de la propuesta de sanción. Según el documento, al que ha tenido acceso El Món, los agentes lo denunciaron en aplicación del artículo 37.4 de la ley mordaza por faltas de respeto y consideración dirigidas a un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Además, la resolución afirma que David gritó «puta España y puta policía». Una expresión que David niega rotundamente. «Eso es mentira, dije ‘viva la república catalana y puta España!», replica. De hecho, es una de sus expresiones habituales en toda concentración a favor de la independencia en la que David participa desde hace muchos años.