La carnisseria d’immigrants a Melilla es gira contra el govern espanyol

Centenars de cossos amuntegats i desatesos són les imatges d’impacte que arriben sobre el tracte que estan rebent els immigrants subsaharians que ahir van intentar saltar la tanca de Melilla per ingressar en territori espanyol. Segons les últimes estimacions oficials, hi hauria 18 morts, però la xifra s’està elevant. El fet és encara més rellevant si es té en compte que es tracta de la primera entrada massiva que té lloc a Melilla d’ençà que el govern espanyol normalitzés relacions entre Espanya i el Marroc l’abril passat després del gir de posició del president espanyol, Pedro Sánchez, sobre el Sàhara Occidental.

L’Associació Marroquí de Drets Humans (AMDH) de Nador, sobre el terreny, està oferint més informació sobre la situació des de territori marroquí. Segons aquesta entitat, almenys dos gendarmes de la policia marroquina ha mort i el balanç d’immigrants que han perdut la vida s’eleva a 27. Dissabte unes 2.000 persones van intentar entrar a Melilla i només unes 150 van aconseguir el seu objectiu. L’organització denuncia que el balanç mostra que “les polítiques migratòries són letals”.

De cette manière violente et inhumaine les migrants ont été traités hier à la barrière de Barrio Chino à Nador. Abandonnés sans secours sur place pendant des heures, ce qui a augmenté le nombre de décès. pic.twitter.com/YdKQiPGtzK — AMDH Nador (@NadorAmdh) June 25, 2022

Una ONG marroquina reclama obrir una investigació

L’ONG marroquina demana que, donades les circumstàncies s’obri una investigació per determinar responsabilitats després de qualificar el 24 de juny com “un dia trist a Nador”. Segons la versió d’aquesta organització hi ha desenes de ferits a les dues bandes, amb almenys dos casos greus entre policies i 12 entre els immigrants. A més a més, també apunta que hi ha desenes d’immigrants detinguts que apareixen en imatges.

Plus de cadavres et de blessés de migrants subsahariens et soudanais jetés à terre sans aucun secours sur place sous les yeux des autorités qui ne font rien pour les secourir. Alors qu'on pouvait sauver plusieurs vies. pic.twitter.com/EGd3rEQpOi — AMDH Nador (@NadorAmdh) June 25, 2022

Per la banda espanyola, l’entrada massiva va deixar almenys 49 agents de la Guàrdia Civil ferits de caràcter lleu i 57 immigrants, dels quals tres han estat atesos en un hospital comarcal, segons les dades de la delegació del govern espanyol.

Crítiques al govern espanyol sobre els fets ocorreguts a la tanca de Melilla

Els fets estan generant crítiques tant al Marroc per no respectar els drets humans com al govern espanyol. Alguns crítics consideren que el govern espanyol ha solucionat les seves diferències amb el règim del Marroc precisament perquè li vigili la frontera sud, sense tenir en compte els dubtosos mètodes aplicats pel regne alauita. A les xarxes, algunes crítiques han estat expressades per la diputada d’ERC al Congrés dels Diputats Maria Dantas i pel cantatutor català Lluís Llach.

Tant l'Estat com el Govern espanyol tenen molt a veure amb aquestes imatges.



Sol·licitarem compareixences de l'Executiu.



Una massacre. https://t.co/3r1sqO5WKA — ✳️ Maria Dantas (@_Maria_Dantas_) June 25, 2022

Quan s'assassina per raons d'estat, esdevenen crims d'estat. @sanchezcastejon, cap sorpresa. Quan eres més jove ja justificaves el GAL. Els morts de Melilla et perseguiran, n'ets tan responsable com el que més. No ho dubtis. — Lluís Llach (@lluis_llach) June 25, 2022

També ha expressat el seu rebuig al tracte que les autoritats marroquines dispensen als immigrants subsaharians l’entitat barcelonina Iridia. Tracte cruel, inhumà i degradant amuntegant persones ferides i menyspreu per la vida, davant l’omissió del deure de prestar assistència mèdica”, apunta l’entitat.