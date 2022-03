El gir d’Espanya al Sàhara Occidental continua aixecant polseguera

El gir diplomàtic d’Espanya al Sàhara Occidental ha continuat aquest diumenge aixecant polseguera. El vicesecretari general de Prospectiva i Agenda 2030 d’ERC, Raül Romeva, ha considerat una “equivocació garrafal” el gir del govern espanyol sobre el Sàhara Occidental. L’exconseller ha opinat que el canvi de posicionament “no és comprensible” des del punt de vista humanitari i geopolític. Per aquest motiu ha defensat, tal com va anunciar dissabte ERC i altres partits catalans, que el partit republicà registrarà el pròxim dilluns una petició de compareixença del president de l’executiu espanyol, Pedro Sánchez, perquè doni explicacions al Congrés dels Diputats. “El canvi de registre és un error gravíssim”, ha recalcat Romeva. “Sorprèn per la seva incoherència”, ha afegit. Malgrat tot, ha assegurat que els republicans mantindran “ponts” amb l’executiu espanyol.

Per la seva banda, la ministra de Política Territorial i portaveu el govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha defensat que el canvi de posició sobre el Sàhara Occidental no posa en risc les relacions amb Algèria. En una entrevista a ‘La Razón’, Rodríguez ha assegurat que el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, manté una “interlocució fluida” amb la república nord-africana i que les relacions són “sòlides”. Així mateix, la portaveu de l’executiu ha assegurat que l’acord amb el Marroc implica “respecte i absència d’accions unilaterals”. Sobre les discrepàncies amb Podem, Rodríguez ha dit que l’executiu està format per “dos partits polítics molt diferents”, que “com a govern actuen com una sola veu”.

Torna a Madrid l’ambaixadora del Marroc a Espanya

L’ambaixadora del Marroc a Espanya, Karima Benyaich, ha tornat a Madrid després de la retirada del país a mitjans del mes de maig del 2021, segons ha pogut saber Europa Press. El govern marroquí va trucar a consultes l’any passat la seva ambaixadora a Madrid, després de la crisi diplomàtica oberta per l?acollida a Espanya del líder del Front Polisario, Brahim Ghali, que es va veure agreujada per l?entrada de milers de migrants a Ceuta procedents del Marroc .

L’ambaixadora marroquina ha tornat a Espanya després que el president del govern, Pedro Sánchez, canviés la seva postura sobre el Sàhara Occidental en avalar com una “base seriosa i creïble” el pla d’autonomia per trobar una solució al conflicte.

Tot i això, després del canvi de postura de Sánchez sobre la seva posició en relació al Sàhara Occidental, l’Executiu algerià ha trucat a consultes al seu ambaixador a Madrid, Said Musi. El govern d’Espanya ha assegurat aquest dissabte que ha informat “prèviament” Algèria sobre la posició en relació amb el Sàhara Occidental.