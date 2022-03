ERC titlla de “llastimós” el “viratge del PSOE” sobre el Sàhara Occidental

Esquerra Republicana considera “llastimós el viratge del PSOE” sobre el Sàhara Occidental. En una piulada, l’eurodiputat i secretari d’Internacional dels republicans, Jordi Solé, ha criticat la decisió de l’executiu espanyol d’avalar els plans del Marroc per al Sàhara. “L’estatus final del Sàhara Occidental, territori per descolonitzar, l’ha d’escollir el poble sahrauí en un referèndum d’autodeterminació, tal i com diuen les resolucions de l’ONU, i el referèndum ha d’incloure clarament l’opció de la independència”, ha defensat Solé, segons informa l’agència ACN.

L’estatus final del #SaharaOccidental , territori per descolonitzar, l’ha d’escollir el poble saharaui en un referèndum d’autodeterminació, tal i com diuen les resolucions de @UN I el referèndum ha d’incloure clarament l’opció de la independència. Llastimós el viratge del @PSOE — Jordi Solé🎗🇪🇺 (@jordisolef) March 19, 2022

La nova posició del govern espanyol ha implicat un xoc entre el PSOE i Unidas Podemos. A Catalunya, la presidenta d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha rebutjat el suport del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a l’autonomia sahrauí que ha anunciat el govern del Marroc i creu que “l’únic camí per resoldre el conflicte és el diàleg”. “És el camí del compliment de les resolucions de les Nacions Unides i el compliment del dret a l’autodeterminació del poble sahrauí mitjançant un referèndum”, ha apuntat. A més, Albiach ha demanat a Sànchez que compleixi el seu programa electoral “que parla clarament del dret a l’autodeterminació del poble del Sàhara”. Albiach ha fet aquestes declaracions en un acte a Montmeló on s’ha constituït oficialment la sectorial dels drets dels animals del partit.

De la seva banda, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha dit que la decisió del govern espanyol d’acceptar el pla del Marroc sobre el Sàhara Occidental és “valenta i realista”. Illa diu que “permet obrir una nova etapa” de relacions amb el país africà. Un país que el líder socialista veu com un “soci estratègic” per a Espanya. “Nosaltres hem de tocar de peus a terra i fer plantejaments realistes. Jo valoro el realisme de la decisió que s’ha pres”, ha remarcat el primer secretari del PSC. En relació a les discrepàncies que ha aixecat amb Podem, Illa assenyala que “respecta” les postures d’altres formacions polítiques, però ha deixat clar que “no alteren el ritme de treball del govern de l’Estat”.