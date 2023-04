25 milions per a la potabilitzadora del Besòs per combatre la sequera

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat una inversió de 25 milions per a quadruplicar el volum d’aigua potabilitzada de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable del Besòs (Barcelona), que proveeix la xarxa de la ciutat de Barcelona i l’aigua metropolitana.

En roda de premsa després de visitar l’estació al costat de la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha explicat que aquesta inversió permetrà aconseguir els 860 litres per segon d’aigua potabilitzada a la fi d’enguany –ara la planta potabilitza 200 per segon–. L’estació última ara unes obres que al juny elevaran fins als 400 litres per segon el volum d’aigua potabilitzada, llista per a ser consumida en les llars.

“L’objectiu és aprofitar tota l’aigua disponible del reg comtal i l’aigua que captarem de nous pous. Aquest és el camí i la solució per a l’actual sequera: fer un ús més eficient de l’aigua i disposar de noves infraestructures”, ha dit Aragonès. Aquests 25 milions els avançarà l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i serviran per a finançar unes obres que formen part de les mesures de la Generalitat per a lluitar contra la sequera “a mitjà termini”. Amb aquesta obra, l’estació de potabilització del Besòs, que opera Aigües de Barcelona, captarà tota l’aigua disponible de l’aqüífer i començarà a usar aigua superficial del riu Besòs.

Reclam perquè no comptabilitzi com a dèficit

Aragonès ha defensat que les inversions en infraestructures per a afrontar el “trànsit estructural” davant la sequera no haurien de comptabilitzar-se en el dèficit de les administracions públiques de disciplina pressupostària.

“De fet, l’actual normativa en matèria d’estabilitat pressupostària preveu que en prioritats de catàstrofes naturals es pugui eximir del compliment del dèficit. Crec que és un bon exemple”, ha advertit. A més, ha sostingut que la digitalització és imprescindible en les actuacions sobre el cicle de l’aigua per a analitzar el seu estat, i ha destacat que la Generalitat i els operadors estan treballant per a presentar projectes del cicle de l’aigua als Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (Perte).

Aragonès ha insistit que la sequera és el “principal problema que té Catalunya”, més immediat i de caràcter estructural, la qual cosa obliga a prendre mesures per a garantir l’eficiència de l’ús i invertir en infraestructures del cicle de l’aigua.

També ha assegurat que de moment no està sobre la taula transportar aigua amb vaixells davant l’escassetat de pluges: “Hem de preveure tots els escenaris, però aquesta no està entre les prioritats”.

La regeneració del Besós

Amb aquestes noves inversions, el Govern aposta en el mitjà termini per intensificar el volum d’aigua potabilitzada en la planta del Besòs, on, segons el pla de regeneració 2023-2027, no es preveu implantar la regeneració en el curt i mitjà termini, ha avançat ‘El Periódico’.

Fonts de l’ACA apunten que la regeneració al Besòs sí que està prevista per al llarg termini –més enllà de 2027–, tal com es va pactar amb el PSC en l’acord de pressupostos de la Generalitat. A diferència de l’aigua potabilitzada, destinada al consum humà, l’aigua regenerada pot abocar-se directament en els rius i serveix, a més, per al reg, per a netejar espais públics i per a usos industrials.