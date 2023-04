C’s s’embolica i denuncia una campanya independentista inexistent a la UE

Els automatismes en política els carrega el diable. També, quan l’unionisme manté la dinàmica de criticar tot allò que fa l’independentisme. Ho demostra el fet que Ciutadans ha denunciat davant del Parlament Europeu una campanya del Consell de la República que no existeix. En concret, es tracta d’una denúncia de la formació espanyolista davant la Comissió Europea de la campanya “Consum Institucional” que promou el Consell de la República i al que ja s’hi han afegit 11 ajuntaments catalans.

La pregunta parlamentària, però, constata que el portaveu europeu de Ciutadans, Jordi Cañas, es fa un embolic i pregunta per la campanya “Consum Estratègic Internacional”. Una simbiosi nominal que recorda la iniciativa de Consum Estratègic que l’Assemblea Nacional Catalana que va ser fins i tot denunciada davant dels tribunals de justícia i el Tribunal de la Competència, i la nova campanya del Consell de la República. Des del Consell apunten, amb un punt d’ironia, que “el Parlament Europeu no entendrà que se li pregunti per una campanya que, simplement, no existeix”.

La pregunta de Ciutadans que no encerta el nom

Contractes amb valors republicans

La campanya del Consell per la República i batejada com a “Consum institucional” consisteix, segons els seus impulsors, en promoure una contractació pública basada en els valors republicans, en la defensa de la llengua i en l’ús de la Identitat Digital Republicana, i que ja s’utilitza en empreses del conjunt dels Països Catalans i a 11 ajuntaments del Principat. Una iniciativa que, per Ciutadans suposa una “alarmant situació”. De fet, demana a la Comissió Europea que iniciï un “procediment d’investigació sobre aquesta violació dels pilars del projecte europeu”.

Ara bé, tot i la vehemència de la pregunta, i de l’argumentari contra el Consell de la República que defineix com una “organització que té per objectiu suplantar el poder legítim d’un Estat membre de la Unió”, la pregunta no és molt rigorosa. És a dir, bateja la campanya amb el nom “Campanya de Consum Estratègic Internacional” per tal que les administracions públiques catalanes deixin de contractar empreses “que no utilitzen el català i no estan posicionades a favor de la independència”. Així mateix, recorda que està presidida pel president de la Generalitat a l’exili, Carles Puigdemont.

La resposta del Consell no s’ha fet esperar. En un comunicat, l’entitat assegura que el posicionament de Cañas els dona una “raó més per seguir-la implementant al territori”. De pas, recorden a Cañas que “s’equivoca amb el nom de la campanya que pretén denunciar”. En la pregunta plantejada a la Comissió Europea fa “referència a una campanya anomenada Consum Estratègic Internacional, li fem saber que el nom correcte de la campanya és Consum Institucional.