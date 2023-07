El Govern recorrerà l’arxivament de la querella contra Pablo Casado

El Govern recorrerà la decisió del jutjat d’instrucció número 29 de Barcelona, que com ha avançat El Món aquest dimarts ha arxivat la querella contra Pablo Casado pels comentaris contraris a la immersió lingüística. Així ho ha anunciat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu que se celebra cada dimarts. Plaja ha explicat que els serveis jurídics de la Generalitat van rebre aquest dilluns la notificació de l’arxivament de la querella que havien interposat contra l’exlíder del PP per haver dit que a les escoles posen pedres als nens que parlen castellà i no els deixen anar al lavabo. El Govern creu que la querella està “plenament fonamentada” i per això estudia interposar un recurs. Plaja ha lamentat “la impunitat i el menyspreu” d’alguns polítics espanyols en els seus atacs a la llengua i ha demanat formar un “dic de contenció” el 23-J.

Pablo Casado demana a l’Audiència de Barcelona que li arxivin la causa pels delictes d’odi / PP

Comentaris “rebutjables” però no constitutius d’un delicte

Segons ha avançat El Món, el jutjat d’instrucció número 29 de Barcelona ha arxivat la querella malgrat considerar els comentaris de Casado “desencertats” i “rebutjables”. El jutge els emmarca en la llibertat d’opinió i expressió i no considera que constitueixin un delicte d’odi ni d’injúries o calúmnies. L’afirmació de Casado va ser que als infants que parlen castellà se’ls posen pedres a les motxilles i no se’ls deixa anar al lavabo. La Generalitat va reaccionar interposant una querella juntament amb el Grup d’Advocats Independents, que és el grup que també està treballant en el recurs a l’Audiència de Barcelona segons ha pogut saber El Món.

Mentre que aquesta querella s’ha arxivat, la causa contra els tuitaires que van carregar contra Casado per aquestes afirmacions i les van glossar amb ironia i sarcasme -com és el cas del Sumari Canelons– continua oberta.