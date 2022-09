Madrid menysté la via canadenca: “Ens dediquem a les coses de menjar”

La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, s’ha afanyat a respondre a la proposta del president del Govern, Pere Aragonès, de reactivar l’Acord de Claredat i celebrar un referèndum per resoldre el conflicte entre Catalunya i l’Estat espanyol. La ministra portaveu ha dit que no ha sentit la intervenció d’Aragonès però que en tot cas els catalans necessiten que els polítics es dediquin a “les coses de menjar” i no a qüestions com la independència. Després ha insistit que la relació entre el govern espanyol i la Generalitat només es mou en la taula de diàleg i no en les “pretensions de màxims” dels independentistes que “no són en absolut compartides pel govern” espanyol.

Més enllà d’això, la ministra ha elogiat les mesures del Govern per combatre la crisi econòmica i protegir a les famílies més vulnerables. En aquest sentit, ha insistit en la idea que la ciutadania “precisa que els responsables polítics ens dediquem a les coses importants, a les coses del menjar”.

Reformar el delicte de sedició per continuar amb la “desjudicialització”

Rodríguez ha dit que la modificació del delicte de sedició “es pot explorar” per tal d’homologar-lo al tipus penal que tenen els països de l’entorn europeu. Ara bé, ha dit que per fer-ho cal una àmplia majoria parlamentària, que de moment no existeix. Aquest matí el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha dit que la condició sine qua non per negociar els pressupostos generals de l’Estat és que es continuï avançant en la “desjudicialització” del conflicte, que comença per la reforma del delicte de sedició.

En aquest sentit la portaveu del govern espanyol ha dit en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres ha dit que l’executiu de Pedro Sánchez fa temps que està traslladant la seva disposició a modificar la sedició, tot i que ha insistit que cal “conformar majories àmplies perquè es tracta d’una llei orgànica”. Si ho aconsegueixen, ha dit, “es pot explorar aquesta modificació”.